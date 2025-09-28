Trump comparte aparente video de IA que promueve la teoría conspirativa del “medbed”

Por Donie O’Sullivan y Kevin Liptak, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, compartió este sábado un video aparentemente creado con inteligencia artificial en el que se lo ve promoviendo una cama que todo lo cura, con orígenes en rincones conspirativos de internet.

El video, que desde entonces fue eliminado, pretendía parecer un segmento de Fox News en el programa conducido por su nuera Lara Trump y mostraba una versión generada por IA del presidente prometiendo acceso a nueva tecnología médica.

“Cada estadounidense recibirá pronto su propia tarjeta medbed”, decía la falsa representación de Trump. “Con ella, tendrán acceso garantizado a nuestros nuevos hospitales dirigidos por los mejores médicos de la nación, equipados con la tecnología más avanzada del mundo”.

La teoría conspirativa del “medbed” se ha difundido en los últimos años en los círculos en línea de QAnon. Es una manifestación moderna de una tradición más antigua de fe en curanderos y remedios milagrosos, arraigada en una profunda desconfianza hacia el Gobierno y las instituciones médicas.

Durante la fiebre por los ovnis en Estados Unidos, a comienzos del período posterior a la Segunda Guerra Mundial, surgieron teorías conspirativas según las cuales el Gobierno había hecho ingeniería inversa de tecnología de naves extraterrestres supuestamente recuperadas en secreto para crear tecnologías médicas avanzadas.

La teoría de que el Gobierno mantuvo esta tecnología en secreto, y solo proporcionó curas a ciertas élites, alimentó una creencia más amplia —y aún debatida— de que ocultaba información sobre ovnis al público.

El movimiento conspirativo QAnon surgió en 2017, y algunos en esos círculos han creído desde entonces que Trump pondría a disposición esta supuesta tecnología milagrosa de curación.

En el video artificial que Trump publicó y luego eliminó, él mismo destacaba los beneficios de la supuesta terapia.

“Estas instalaciones son seguras, modernas y están diseñadas para devolver a cada ciudadano su salud y fortaleza plenas”, decía el falso Trump. “Este es el comienzo de una nueva era en el sistema de salud estadounidense”.

Versiones más rudimentarias de la tecnología medbed son promovidas y vendidas en línea en círculos de la Nueva Era y holísticos. Estos vendedores suelen hacer promesas dudosas y sin pruebas sobre los artículos que comercializan, como colchonetas terapéuticas —dispositivos que se colocan sobre la cama e incluyen supuestamente tecnología magnética e infrarroja—. CNN ha observado en ocasiones a estos vendedores instalarse en eventos a los que asisten seguidores de QAnon.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.