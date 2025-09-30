Las 5 cosas que debes saber este 30 de septiembre: reclutamiento de cárteles, cierre del Gobierno y plan para Gaza

CNN en Español

Crece la amenaza de cierre del Gobierno en EE.UU. Las redadas de ICE empañan el futuro de inmigrantes latinos. La tormenta tropical Imelda se fortalece y afecta a la costa este de EE.UU. ¿Qué áreas siguen amenazadas? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Una joven en Phoenix fue reclutada por un cártel vía Snapchat y luego ella misma terminó reclutando conductores para traficar migrantes. CNN investigó durante seis meses para saber cómo fue que las redes sociales se convirtieron en un canal clave para los cárteles, que atraen a jóvenes con promesas de dinero fácil y exponen a EE.UU. a una red criminal transfronteriza.

Quedan menos de 24 horas para un posible cierre del Gobierno de Estados Unidos. Los republicanos del Senado darán este martes a los demócratas una última oportunidad para que apoyen su plan para mantener las luces encendidas después de la medianoche. Pero dentro del Capitolio, pocos creen que los demócratas estén dispuestos a ceder. Esto es lo que debes saber.

María Manzano intenta mantener la voz firme, pero sus ojos la delatan. Su negocio gastronómico, que supo ser próspero, ahora ya no puede cubrir los gastos. “Uno no quisiera tirar la toalla, pero esto va para atrás”, dice. Al igual que para ella, para miles de migrantes en EE.UU. la mirada al futuro se vuelve oscura e incierta en medio de la política migratoria de la administración Trump. El miedo impacta a negocios, familias, escuelas y niños.

El Gobierno de EE.UU. publicó el lunes su hoja de ruta para la paz en Gaza, poco antes de que el presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comparecieran ante periodistas en la Casa Blanca. El plan no ha sido aceptado aún por Hamas. Trump afirmó que Israel tiene el respaldo total de Estados Unidos “para hacer lo que tengan que hacer” en Gaza si Hamas rechaza la propuesta.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este lunes que el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto que le otorga poderes especiales en caso de una incursión militar extranjera. La medida se anuncia en medio de las tensiones por el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe, operación que Washington asegura que está dirigida a combatir el narcotráfico en la región. Caracas, por su parte, dice que es una amenaza a su soberanía.

Trump anuncia arancel de 100 % a películas hechas en el extranjero

El presidente Donald Trump anunció en Truth Social que impondrá un arancel de 100 % “a todas y cada una de las películas que se hagan fuera de Estados Unidos”. Trump no especificó cuándo ni cómo podría aplicarse el arancel.

Imelda se fortalece y afecta a la costa este de EE.UU. ¿Qué áreas siguen amenazadas?

La tormenta tropical Imelda se está fortaleciendo al norte de las Bahamas, donde comenzó a dar un giro brusco hacia el este que hará que no impacte directamente en la costa de Estados Unidos. Sin embargo, el sistema sigue causando oleaje peligroso, corrientes de resaca, inundaciones costeras y erosión de playas a lo largo del sureste.

Por qué el anuncio de que Bad Bunny encabezará el medio tiempo del Super Bowl es una elección obvia, pero subversiva

El anuncio del domingo de que el cantante puertorriqueño Bad Bunny encabezará el próximo show de medio tiempo del Super Bowl marca la segunda vez consecutiva que la NFL respalda a un artista que algunos de los seguidores de la liga consideran “controvertido”.

US$ 24,5 millones

YouTube acordó pagar US$ 24,5 millones para resolver una demanda presentada por el presidente Donald Trump después de que la plataforma de redes sociales lo suspendiera tras la insurrección del 6 de enero de 2021.

“Estos meses fueron horribles”

—-Lo dijo Luis Miguel Bitancur, quien se vio afectado por la suspensión sin previo aviso de pensiones para personas con discapacidad en Argentina.

Meryl Streep (en el papel de Miranda Priestly) y Anna Wintour se reúnen en Milán

Meryl Streep y Anna Wintour tuvieron un encuentro en Milán luego de un desfile de modas. Streep se encontraba caracterizada como su personaje de Miranda Priestly, de la película “The Devil Wears Prada”, inspirado en Wintour.

🧠 La respuesta del quiz es: D. El perro de Lewis Hamilton, Roscoe, era un bulldog de 12 años de edad y murió el fin de semana. Tenía su propia cuenta en Instagram, con 1,4 millones de seguidores.

