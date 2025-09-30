Muere el inmigrante mexicano detenido que fue herido en tiroteo en oficina de ICE en Dallas

Por Priscilla Alvarez y Holly Yan, CNN

Un segundo detenido que recibió un disparo en un centro de ICE en Dallas la semana pasada falleció este martes, según un funcionario de Seguridad Nacional y portavoz nacional de LULAC, David Cruz.

Miguel Ángel García Hernández, un inmigrante mexicano de 32 años, uno de los tres detenidos de ICE que recibieron disparos en el ataque del 24 de septiembre, falleció después de varios días hospitalizado tras el tiroteo, según informaron las fuentes.

“Mi esposo Miguel era un buen hombre, un padre amoroso y el sostén de nuestra familia”, declaró su esposa, Stephany Gauffeny, en un comunicado proporcionado por LULAC este martes.

“Acabábamos de comprar nuestra primera casa juntos y él trabajaba arduamente todos los días para asegurarse de que nuestros hijos tuvieran lo que necesitaban. Su muerte es una tragedia sin sentido que ha destrozado a nuestra familia”, declaró la viuda. “No sé cómo explicarles a nuestros hijos que su padre se ha ido”.

Un hombre armado ubicado en el techo de otro edificio disparó indiscriminadamente contra la oficina de campo de ICE en Dallas, hiriendo a tres detenidos, que estaban en una camioneta en la entrada controlada de la instalación, dijo el Departamento de Seguridad Nacional.

Uno de los detenidos, Norlan Guzmán Fuentes, salvadoreño de 37 años, falleció el día del tiroteo, informó el ICE el lunes . Un detenido permanece hospitalizado, según el funcionario.

El tirador, Joshua Jahn , de 29 años, murió por una herida de bala autoinfligida poco después del tiroteo, dijeron las autoridades.

García-Hernández, originario de San Luis Potosí, México, había vivido en Estados Unidos desde que tenía 13 años y trabajaba como pintor, dijo anteriormente Gauffeny a CNN.

El 8 de agosto, fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol e ingresado en una cárcel local. Al día siguiente, las autoridades de inmigración lo detuvieron. Una fuente familiarizada con la investigación afirmó que García-Hernandez se encontraba en Estados Unidos sin autorización y había sido condenado previamente por “dar información ficticia, evadir el arresto, conducir en estado de ebriedad y huir de la policía”.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

Corrección: Una versión anterior de esta historia dio el día equivocado en que ICE anunció la muerte de Guzmán Fuentes.

