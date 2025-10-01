Muere Jane Goodall, la conservacionista que revolucionó el estudio de los primates, a los 91 años

Tricia Escobedo, Michael Rios, CNN

Jane Goodall, cuya trayectoria como primatóloga contribuyó a ampliar la comprensión mundial del comportamiento y las emociones animales, falleció a los 91 años, informó su instituto el miércoles.

Sus estudios de campo con chimpancés no solo rompieron barreras para las mujeres y cambiaron la forma en que los científicos estudian a los animales, sino que documentaron emociones y rasgos de personalidad en estos primates que difuminaron la línea entre los humanos y el reino animal.

Falleció por causas naturales en California durante una gira de conferencias por Estados Unidos, según informó su instituto.

“Los descubrimientos de la Dra. Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia, y fue una incansable defensora de la protección y restauración de nuestro mundo natural”, declaró el instituto en un comunicado en redes sociales.

Goodall llegó a la Reserva de Chimpancés de Gombe Stream en Tanzania en 1960, a petición de su jefe, el renombrado antropólogo y paleontólogo Dr. Louis Leakey.

Allí, la joven de 26 años, que desde hacía mucho tiempo se sentía fascinada por África y sus animales —pero que no tenía estudios superiores formales— comenzó su trabajo revolucionario observando y estudiando a estos primates intelectuales en su hábitat natural.

Al principio, los chimpancés huían de ella.

“Nunca habían visto un simio blanco antes”, contó Goodall a Deepak Chopra en 2019.

Todo cambió cuando conoció a un chimpancé mayor al que llamó David Greybeard. Después de seguir a David por el bosque, le ofreció una nuez de palma.

“La tomó, la dejó caer, pero muy suavemente apretó mis dedos”, recordó Goodall. “Así es como los chimpancés se tranquilizan entre ellos”.

“Así que en ese momento, nos comunicamos de una manera que debe haber existido antes del lenguaje humano”.

Viviendo entre los chimpancés en Gombe, Goodall descubrió que los chimpancés comían carne y no solo usaban herramientas, sino que también las fabricaban.

“Observé, hechizada, cómo los chimpancés se dirigían a un termitero, elegían una ramita con hojas, luego le quitaban las hojas”, dijo Goodall en el documental “Jane” de 2017. Los chimpancés introducían las ramitas peladas en el termitero y fácilmente recogían grupos de termitas para comer.

“Eso era modificación de objetos, el crudo inicio de la fabricación de herramientas — nunca se había visto antes”.

Esta joven británica, que cursaba su doctorado en comportamiento animal a pesar de no tener un título universitario, pasó meses ganándose la confianza de la población local de chimpancés, en lugar de estudiarlos a distancia. Les puso nombres y aprendió a leer sus emociones.

“Cuando empecé a estudiar a los chimpancés, no había nadie que me dijera cómo hacerlo”, recordó Goodall. “En 1960, el mundo no sabía nada sobre los chimpancés en estado salvaje”.

Los descubrimientos de Goodall y su metodología causaron gran revuelo en los círculos académicos y científicos: arrastrarse por el bosque para estudiar a chimpancés a los que les puso nombres en lugar de números, documentando sus personalidades y sentimientos — esto sorprendió a sus colegas etólogos. Le dijeron que había hecho todo el estudio de forma incorrecta, pero Goodall se mantuvo firme en sus convicciones.

“Mis observaciones en Gombe desafiarían la unicidad humana”, dijo Goodall. “Hubo quienes intentaron desacreditar mis observaciones porque yo era una joven sin formación y, por lo tanto, debía ser ignorada”.

Goodall fue una de las tres mujeres seleccionadas por Leakey para estudiar primates en su hábitat natural como parte de su esfuerzo por comprender mejor la evolución humana. Mientras Goodall se enfocó en los chimpancés, Dian Fossey estudió gorilas y Birutė Galdikas estudió orangutanes. A veces se las llamaba “los ángeles de Leakey”, en referencia a la exitosa serie de televisión de los años 70 “Los ángeles de Charlie”.

El mundo conocería a Goodall y su trabajo en 1963, después de que su primer artículo apareciera en National Geographic titulado “Mi vida entre los chimpancés salvajes”.

Leakey consiguió una beca de la National Geographic Society para que Goodall continuara su trabajo, y en 1962, National Geographic envió al cineasta barón Hugo van Lawick a Gombe para documentar el trabajo de Jane con los chimpancés.

Los dos se enamoraron, se casaron en 1964 y tres años después tuvieron un hijo.

Goodall obtuvo su doctorado en etología —el estudio del comportamiento animal— en la Universidad de Cambridge en 1965, y ese mismo año ella y van Lawick fundaron el Centro de Investigación de Gombe Stream.

Hasta hoy, el pequeño bosque de Gombe a orillas del lago Tanganica alberga el estudio más largo y detallado de un animal en su hábitat natural en cualquier parte del mundo.

Nacida en Londres, Goodall dice que su fascinación por el comportamiento animal se despertó cuando su madre la llevó a visitar una granja rural cuando tenía cuatro años y medio.

“Fue realmente emocionante, todavía recuerdo haber conocido vacas, cerdos y ovejas cara a cara”, recordó Goodall en 2019 en el pódcast Infinite Potential de Chopra.

En la granja, se alejó hacia un gallinero vacío donde esperó pacientemente para observar a una gallina poner un huevo.

“Mamá había estado buscándome desesperadamente, nadie sabía dónde estaba, habían llamado a la policía”, dijo Goodall.

“Se pueden imaginar lo preocupada que estaba, pero cuando … vio mis ojos brillantes (ella) se sentó para escuchar la maravillosa historia de cómo una gallina pone un huevo”.

Atribuyó el apoyo de su madre en ese momento –y más tarde en la vida– como el factor que allanó el camino para su carrera.

“Una madre diferente podría haber aplastado esa curiosidad científica –y yo podría no haber hecho lo que he hecho”.

Goodall pasó gran parte de su infancia afuera, en la cima de su árbol favorito leyendo “en mi propio mundo privado … soñando despierta sobre la vida en el bosque con Tarzán”.

Fue entonces cuando decidió que quería ir a África para vivir con los animales y escribir sobre ellos.

Nunca se apartó de su sueño y, siendo joven, trabajó y “ahorró cada centavo que pude” para viajar a África.

“Todos se reían de mí porque solo era una niña, no teníamos dinero (y) la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno auge”, recordó.

Siempre fue alentada por su madre, quien le decía que “trabajara duro, aprovechara las oportunidades, pero sobre todo, que nunca se rindiera”.

La misión original de Jane Goodall en Gombe era aprender todo lo posible sobre los chimpancés –los parientes vivos más cercanos de los humanos– con la esperanza de que su comportamiento “pudiera darnos una ventana a nuestro pasado”, dijo.

“Siempre me asombra lo parecidos que somos a los chimpancés y, en ese caso, a otros animales también –compartiendo emociones como miedo, dolor, ira y cosas así”, afirmó Goodall.

“Los chimpancés aprenden observando … pero (los humanos) podemos, con palabras, hablar del pasado y contar historias sobre él, y quizás hacer uso de ello. Los chimpancés ciertamente pueden hacer planes para el futuro inmediato –pero nosotros podemos hacer planes para lo que vamos a hacer dentro de 10 años”.

Y dijo que esa capacidad de comunicarse verbalmente da a los humanos una responsabilidad única para preservar el planeta.

“¿No es extraño que las criaturas más intelectuales que jamás hayan caminado por el planeta estén destruyendo su único hogar? Me parece que hay una desconexión entre esta mente extremadamente intelectual y el corazón humano, que es amor y compasión”.

Goodall comenzó a enfocar sus esfuerzos en la preservación ambiental después de asistir a una conferencia sobre conservación en África en 1986.

“Fue impactante ver que en toda África, dondequiera que se estudiaban chimpancés, los bosques estaban desapareciendo”, dijo.

“Fue entonces cuando me di cuenta de que … el papel que debía desempeñar era asegurarme de que la próxima generación fuera mejor administradora de lo que nosotros habíamos sido. Y necesitaba llevar ese mensaje al mundo”.

“Fui a la conferencia como científica. Salí como activista”.

Hoy, el Instituto Jane Goodall que fundó en 1977 dedica una gran parte de sus esfuerzos a la conservación de la vida silvestre, trabajando estrechamente con las comunidades que rodean el Parque Nacional Gombe para mejorar las perspectivas humanas y proteger sus tesoros naturales.

En 2017, el Instituto se asoció con Google Earth, utilizando tecnología satelital de última generación para monitorear de cerca el parque y sus chimpancés.

Goodall no mostró señales de desacelerar a sus 80 años, viajando unos 300 días al año para reunirse con líderes mundiales sobre el cambio climático, visitar proyectos de conservación y apoyar su programa ambiental juvenil Roots & Shoots.

El brote de covid-19 detuvo sus viajes en 2020, pero Goodall continuó difundiendo su mensaje de manera virtual, hablando sobre el cambio climático así como sus pensamientos sobre lo que llevó a la pandemia de coronavirus.

“Nuestra relación demasiado cercana con los animales salvajes en los mercados o cuando los usamos para entretenimiento ha desatado el terror y la miseria de nuevos virus”, comentó en Anderson Cooper Full Circle.

Cuando le preguntaron qué pensaba que debería ser su legado, Goodall le dijo a Becky Anderson de CNN que esperaba que fuera “dar esperanza a los jóvenes y … un sentido de empoderamiento”.

