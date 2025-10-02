La historia de Lamine Yamal, el chico del FC Barcelona que desde la cima nunca se olvida del barrio que lo vio nacer

Por Federico Leiva, CNN en Español

Lamine Yamal acaba de convertir un gol. El delantero del FC Barcelona y de la selección española de fútbol es abrazado por sus compañeros y, tras liberarse de la marea de brazos que lo arropan en el festejo, mira a las cámaras y cruza sus manos delante del pecho, formando un 3, un 0 y un 4 con sus dedos.

No es una celebración al azar y tampoco va dedicada a una persona en particular. Es una caricia al barrio que lo nacer, Rocafonda, en la catalana Mataró, en España. Este barrio, ubicado al norte de la ciudad de Barcelona y cuyo código postal finaliza en 304, fue el hogar del muy joven Lamine Yamal hasta la separación de sus padres, Sheila Ebana, originaria de Guinea Ecuatorial, y Mounir Nasraoui, de Marruecos.

Los siguientes años los pasó entre el barrio obrero de Rocafonda y Granollers, también en Cataluña, hasta donde se mudó su madre. Allí fue donde este prodigio de la pelota empezó a enamorar a propios y extraños con su talento natural, en la escuelita del CF La Torreta, a donde llegó con “entre tres años y medio o cuatro”, según recuerda en una entrevista con Marca Inocente Díez, coordinador del club.

Su talento era tal, que no tardó en ir subiendo de categorías. “Le subíamos rápido”, dice Díez. “Era especial, hasta en su forma de andar”. Pronto no hubo categoría que alcanzara para ese zurdo habilidoso y regateador, y allí apareció el FC Barcelona, el club que lo catapultaría al estrellato menos de una década más tarde.

Al club blaugrana llegó con siete años y muchos sueños encima. Lamine Yamal, que debe su nombre compuesto a dos personas muy queridas por sus padres que los ayudaron en tiempos de necesidad, atravesó la cantera culé con la misma velocidad con la que desparrama rivales cada fin de semana.

El 29 de abril de 2023 quedó marcado a fuego en Lamine y el Barcelona, al convertirse en el jugador más joven de la historia del conjunto culé en debutar en la Liga de España, con apenas 15 años, nueve meses y 16 días. “No parece que tenga 15 años, es más maduro que la edad que tiene”, dijo en ese momento Xavi Hernández, gloria del FC Barcelona y directo técnico al momento de su debut.

Si la 2022-2023 marcó sus pasos iniciales en el primer equipo, la 2023-2024 fue la temporada de despegue. Marcó goles, asistencias y récords, algunos que ni siquiera sabíamos que existían: titular más joven de la historia de la Champions League, goleador más joven de la historia de la Liga, futbolista más joven en disputar un clásico contra el Real Madrid y debutante y goleador más joven en la historia de la Supercopa de España, entre varios otros.

Despegó tanto que algunos lo consideraron extraterrestre: 50 partidos y 7 goles oficiales en su primera temporada completa en el primer equipo, recibiendo el Trofeo Kopa al mejor jugador menor de 23 años en la gala del Balón de Oro de 2024. Le siguieron el premio Golden Boy y el Laureus al deportista revelación.

Sus actuaciones lo llevaron sin demora a la selección mayor de España, con la que ganó la Eurocopa 2024, siendo una de las figuras de la competición con cuatro asistencias y un gol de antología en la semifinal ante Francia.

Ya bajo las órdenes de Hansi Flick, en la 2024/2025 Lamine Yamal se afianzó como titular y fue uno de los máximos exponentes del equipo, con números dignos del Balón de Oro, donde terminó segundo. Cerró esa temporada con 18 goles y 21 asistencias, además de una Liga de España, una Copa del Rey y una Supercopa de España en sus vitrinas.

Se transformó en el jugador que todos querían ver, a fuerza de talento, velocidad, regate y algunos goles que parecían robados de alguna galería de arte.

Por supuesto, las comparaciones con Lionel Messi no se hicieron esperar. Ambos proyectos de La Masia, zurdos, veloces, gambeteadores, con gol y una gran visión de juego. Los mismos ingredientes permitían analizar a uno frente a otro, aunque Lamine siempre tuvo como objetivo esquivar esas menciones: “Ojalá pueda tener su regularidad. Es un futbolista increíble y, para mí, el mejor de la historia. Pero, al final, quiero ser yo mismo, construir mi propia historia”, dijo en una entrevista pospartido ya en 2025.

Curiosidades del destino, ambos se vieron antes de realmente conocerse y hasta posaron para una foto que quedará en la historia: un joven Messi de 20 años y una larga melena sonriendo mientras ayuda a una madre a bañar a un bebé de cinco meses, que no era otro que Lamine Yamal.

El diario Sport, que tomó las fotografías en diciembre de 2017, explicó más tarde que en esa época publicaba todos los años un calendario solidario con la participación de futbolistas del FC Barcelona. Así propició, sin saberlo, una suerte de bautismo del llamado a ser el sucesor de Messi.

Conforme avanza su figura sobre el campo de juego también lo hacen los reflectores que apuntan a su vida, donde en los últimos tiempos ha tenido actitudes y declaraciones que han llegado a las portadas de todos los medios.

El caso más sonado, por supuesto, es la denuncia a raíz de la contratación de individuos con enanismo como parte de la celebración de su cumpleaños número 18. Un hecho que terminó siendo investigado por el Gobierno de España y la Fiscalía. Lejos de esquivar la polémica, el extremo juvenil respondió: “Al final yo trabajo para el Barça, juego para el Barça, pero cuando estoy fuera de la Ciudad Deportiva, disfruto de mi vida y ya está”.

Esto se ha sumado a algunas declaraciones que no han sido bien vistas por una parte de la comunidad del fútbol, como aquellos dichos tras ganar la Copa del Rey: “Mientras gane no me pueden decir nada. Cuando me ganen, sí”.

Al margen de las polémicas, una cosa es clara: Lamine Yamal es una realidad. Este joven, que todavía ni siquiera pudo votar por su corta edad, se hizo paso rápidamente en la élite del futbol a base de gambetas, corridas, goles y asistencias.

“Nunca había visto algo así en mi vida”, dijo ni más ni menos que el astro Zinedine Zidane después de verlo jugar en las semifinales de la Champions League 2024/2025.

Hoy, con 18 años y una destacada actualidad, el futuro de Lamine Yamal es prometedor. Llegará hasta el techo que quiera alcanzar, pero desde ahí, como ahora, no olvidará las calles donde nació.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.