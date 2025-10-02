Las 5 cosas que debes saber este 2 de octubre: cierre del Gobierno, un año de Sheinbaum y operación del Canelo

Por CNN en Español

Un año de Sheinbaum: pendientes, escándalos y desafíos. EE.UU. agiliza el trámite de visas para trabajadores agrícolas. Canelo Álvarez será operado tras su derrota ante Terence Crawford. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El cierre del Gobierno federal de Estados Unidos podría afectar las audiencias judiciales en los casos de inmigración. CNN registró el miércoles situaciones diversas en los tribunales de Nueva York, Atlanta y Virginia, y desorientación sobre cómo afrontar el cierre que se mantendrá al menos hasta el viernes, pero que podría extenderse más tiempo.

La activista climática sueca Greta Thunberg y otros pasajeros a bordo de una flota de barcos de ayuda con destino a Gaza fueron detenidos por las fuerzas israelíes y serán deportados tras la interceptación de más de una docena de embarcaciones, que ha desatado críticas a nivel mundial.

Claudia Sheinbaum cumple un año como presidenta de México con altos niveles de aprobación, pero enfrenta claroscuros: reducción nacional de homicidios con repunte en Sinaloa, pendientes en corrupción, tensiones con EE.UU. por seguridad y comercio, y la preparación del Mundial 2026.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. anunció un cambio que agiliza el trámite de visado temporal para trabajadores agrícolas —un sector fuertemente golpeado por la política inmigratoria—, al permitir a los empleadores presentar su solicitud sin esperar a que termine la revisión laboral del Departamento de Trabajo.

Pequeño J, considerado el autor intelectual de un triple femicidio en Buenos Aires que conmocionó a Argentina, fue capturado al sur de Lima cuando intentaba llegar a su ciudad natal, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP), que agregó que el sospechoso será sometido a un proceso de extradición.

Los huracanes Imelda y Humberto —ahora disuelto— se acercaron tanto que se les llamó “huracanes gemelos”. ¿A cuánta distancia estuvieron?

A. 1 km

B. 725 km

C. 15 km

D. 7.250 km

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Canelo Álvarez será operado tras su derrota ante Terence Crawford

No es el cierre de año que Saúl “Canelo” Álvarez tenía en mente. Con el recuerdo aún fresco de su contundente derrota ante Terence “Bud” Crawford en Las Vegas, donde cedió todos sus títulos de la categoría de los supermedianos, el boxeador mexicano recibió otra mala noticia: deberá ser operado.

Murió a los 91 años Jane Goodall, la conservacionista que revolucionó el estudio de los primates

Jane Goodall, cuya trayectoria como primatóloga contribuyó a ampliar la comprensión mundial del comportamiento y las emociones animales, falleció a los 91 años, informó su instituto el miércoles.

La oscura historia real del asesino y profanador de tumbas que inspiró la serie “Monster” de Netflix

Los crímenes de Ed Gein, apodado “el carnicero de Plainfield” tras su detención en 1957, fueron tan atroces que inspiraron películas como “Psycho” y “The Silence of the Lambs”. Ahora su historia será conocida por una nueva generación gracias a la serie “Monster: The Ed Gein Story”, que Netflix estrena este viernes.

32.000

La economía estadounidense perdió en septiembre 32.000 empleos en el sector privado.

“Es muy difícil ser latino en Estados Unidos hoy en día”

—Lo dijo el actor John Leguizamo, nacido en Colombia y criado en Queens, quien presenta su obra “The Other Americans” en un contexto en el que las duras medidas migratorias de la administración de Donald Trump está causando estragos en la comunidad latina en Estados Unidos.

Así quedó un edificio del Bronx tras derrumbarse parcialmente

Un edificio de departamentos de gran altura en el Bronx se derrumbó parcialmente, aterrorizando a los residentes del barrio. Hasta ahora se desconoce la causa exacta del colapso, aunque las autoridades dijeron que están investigando la posibilidad de una fuga de gas.

🧠 La respuesta del quiz es: B. Los huracanes Imelda y Humberto se acercaron a la costa este de Estados Unidos, separados por tan solo 725 kilómetros. Es la distancia más corta que hubo entre dos huracanes en más de 50 años de observaciones satelitales.

