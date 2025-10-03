Los aranceles de Trump están devastando la industria de Halloween

Por Natasha Chen, CNN

El almacén de Chris Zephro, lleno de máscaras de látex, accesorios de la película “Saw” y juegos de apocalipsis zombi, es un testimonio de su amor por el terror.

“El terror no es necesariamente Halloween. Es un estilo de vida”, dijo Zephro.

Pero la sangre falsa dentro de su almacén de Santa Cruz, California, palidece en comparación con el sangrado de efectivo real de su negocio desde que el Gobierno de Trump lanzó una guerra comercial con China la primavera pasada.

La empresa de Zephro, Trick or Treat Studios, produce e importa productos que se venden a más de 10.000 minoristas en todo el mundo, el 65 % en Estados Unidos.

En lo que va del año, ha pagado más de US$ 800.000 en aranceles. La Asociación de Halloween y Disfraces indicó que aproximadamente el 90 % de los productos de Halloween contienen al menos un componente fabricado en el extranjero, con mayor frecuencia en China.

Ese costo ha obligado a Zephro a despedir a 15 empleados por primera vez desde que cofundó su empresa hace 15 años, en lo que él definió como “uno de los peores días de mi vida”.

“Son amigos míos. Conozco a sus familias y espero que vuelvan”, dijo Zephro, quien también es tesorero de la Asociación de Halloween y Disfraces. “Desafortunadamente, al final, el negocio sobrevive o no. Y sé de varias empresas de nuestro sector que han tenido que cerrar”.

El presidente Donald Trump aumentó los aranceles estadounidenses sobre la mayoría de los productos chinos desde aproximadamente el 20 % hasta el 145 % en abril, antes de reducirlos al 30 % en mayo.

Muchos pedidos de producción se suspendieron en abril, ya que los importadores decidieron que sería demasiado costoso importarlos a Estados Unidos para la temporada de Halloween.

Como resultado, el inventario de Halloween de este año será más limitado y los artículos costarán más. Los compradores de Halloween pueden esperar gastar un récord de US$ 114,45 por persona esta temporada, según la Federación Nacional de Minoristas (NRF), US$ 11 más que el año pasado.

El Gobierno de Trump dijo a CNN que la verdadera prosperidad son los “buenos empleos” y la “industria en auge”, no las “importaciones chinas baratas”.

“El presidente Trump se comprometió a usar aranceles para igualar las condiciones, combatir el contrabando de fentanilo y restaurar la grandeza estadounidense”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, en un comunicado. “El aumento de los salarios reales, los acuerdos comerciales históricos y los billones de dólares en compromisos de inversión para realizar y contratar en Estados Unidos demuestran que la agenda de ‘Estados Unidos Primero’ del presidente Trump está dando sus frutos al pueblo estadounidense de las maneras que más importan”.

Zephro, sin embargo, dijo que las políticas de Trump perjudican a empresas estadounidenses como la suya.

“Me encantaría tener una conversación a puertas cerradas con Trump, porque no es idiota. Tomó las mismas clases que yo en la escuela de negocios, así que dejemos de lado el tema”, dijo. “Esto es economía básica. Los aranceles los pagan los importadores”.

Reyna Hernández está confeccionando un atuendo para su hijo de seis años, quien quiere disfrazarse de Carl de “The Walking Dead” para Halloween. Encontró un sombrero apropiado en Phantom Halloween en Northridge, California, pero le costó US$ 30.

“Es simplemente ridículo. No podemos permitirnos esto. Mucha gente no podrá permitirse un disfraz este año”, dijo Hernández, quien compra las piezas una a una para distribuir el costo.

Una encuesta de la NRF reveló que el 79 % de los compradores de Halloween prevén pagar precios más altos este año debido a los aranceles.

Importadores como Zephro absorben parte del costo inicial (dijo que asume entre el 60 % y el 70 %) y el resto se transfiere a sus clientes minoristas, como Ryan Goldman, de Phantom Halloween.

Goldman debe entonces decidir cuánto cobrar a clientes como Hernández.

“La idea es mantener la mayor cantidad de precios posible sabiendo que, debido a los aranceles, las cosas van a subir”, apuntó Goldman. “Pero no queremos que (los costos más altos) sean del 100 % en todos los productos. Eso no es justo”.

Los disfraces probablemente costarán entre US$ 5 y US$ 10 más este año, estimó Goldman. Añadió que está intentando mantener el precio de los disfraces de niño, mientras que aumenta el de los de adulto.

Sin embargo, es posible que los precios de los artículos producidos fuera de China no aumenten mucho, o incluso nada.

Por ejemplo, Zephro utiliza una fábrica mexicana para producir sus máscaras de látex, que actualmente no están sujetas a aranceles al estar amparadas por un acuerdo comercial anterior. Goldman afirmó que algunos productos de maquillaje mantendrán el mismo precio porque se fabrican en Vietnam, India o el Reino Unido.

Pero ambos decidieron que no vale la pena vender algunas piezas este año debido a los costos de importación.

Goldman no encargó este año accesorios ni decoración enormes y complejos, como el gran animatrónico que exhibe en su tienda, llamado “Cagey el Payaso”.

El payaso de 1,9 metros de altura que sostiene a un niño que grita en una jaula es un remanente del año pasado, que se vendía a US$ 399,99. Este año, habría costado a los clientes cerca de US$ 600.

Zephro también detuvo la producción de una serie de figuras de acción a escala 1/6, ya que no se podrían vender a precios más altos. Las que importó antes de los aranceles son las únicas que quedan por ahora.

“Quizás hasta las elecciones intermedias”, señaló Zephro.

Aunque los precios se mantienen estables para algunos artículos, el estrés de los aranceles está afectando a todos los sectores de la industria de Halloween.

La Asociación de Halloween y Disfraces dijo a CNN en un correo electrónico que la situación ha causado una preocupación significativa, especialmente para “los fabricantes más pequeños que carecen de la escala para mitigar la presión de costos o trasladar operaciones al país. Las barreras para reubicar la manufactura son sustanciales, desde los costos de infraestructura y cargas regulatorias hasta la disponibilidad de materia prima”.

Zephro manifestó que las pequeñas y medianas empresas como la suya dependen de fábricas que en su mayoría están en el extranjero porque las regulaciones y los impuestos dificultan la fabricación en Estados Unidos.

“Si realmente queremos que la manufactura regrese aquí, hay que analizar por qué se fue y empezar por ahí”, indicó. “Y luego incentivar a las empresas a fabricar, no penalizarlas por usar fábricas que ya no existen aquí”.

Goldman, cuya familia fundó Phantom Halloween en la década de 1980, ha visto todo tipo de factores externos afectar al negocio a lo largo de las décadas, desde recesiones y desastres naturales hasta el covid-19. Solo este año hubo incendios forestales y luego aranceles, justo cuando creía que la inflación había quedado atrás.

“Resulta que las cosas están costando un poco más”, lamentó.

Así que todo lo que Goldman puede hacer este Halloween es tratar de mantener los aumentos de costos lo más reducidos posible para sus clientes.

“No soy tan político, así que simplemente estamos lidiando con las consecuencias. Las consecuencias no son agradables porque generarán una carga financiera para muchas familias”, sostuvo.

