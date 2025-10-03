Manifestantes protestan ante las instalaciones de ICE en Illinois durante visita de Kristi Noem

Por Bill Kirkos, CNN

Varias agencias del orden público se encuentran, aparentemente, en un enfrentamiento con decenas de manifestantes este viernes frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cerca de Chicago, donde este viernes estuvo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Al menos una persona ha sido arrestada por desobedecer a un oficial de Policía y resistirse al arresto después de que se quedara “sentada en la calle y rechazara múltiples advertencias y solicitudes de movimiento”, dijo un portavoz de la Policía Estatal de Illinois.

Los agentes de Policía y los agentes del sheriff del condado de Cook, que formaban una fila cerca del numeroso grupo de manifestantes, recibieron instrucciones en un momento dado de ponerse máscaras de gas.

Las instalaciones, ubicadas a unos 16 kilómetros al oeste de Chicago, han sido escenario de manifestaciones contra la represión por parte de ICE y sus tácticas agresivas durante varias semanas.

Las agencias locales, estatales y federales tienen una gran presencia en las instalaciones y han cerrado varias calles, incluida la Avenida 25, una importante calle de Broadview.

El jefe del Sector de la Patrulla Fronteriza de El Centro, Gregory Bovino, se encuentra en el lugar y fue visto dirigiendo a los manifestantes y a los medios de comunicación para que se alejaran del área.

El viernes por la mañana se pudo ver a manifestantes afuera del centro con carteles y coreando consignas. Un cartel decía: “ICE se derrite ante la resistencia”, mientras que otro decía: “El odio no tiene cabida aquí”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará próximamente.