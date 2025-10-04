Bad Bunny se burla en “SNL” de las críticas a su presentación en el medio tiempo del Super Bowl

Por Sandra Gonzalez, CNN

Bad Bunny, el primer presentador de la nueva temporada de “Saturday Night Live”, tenía un mensaje para todos: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”.

Durante su monólogo, el músico no evitó las críticas que surgieron tras el reciente anuncio de que sería el próximo artista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. De hecho, se divirtió mucho con el tema, bromeando: “Creo que todos están contentos con eso, incluso Fox News”.

Lo que siguió fue una serie de clips cortos con personalidades de Fox News, quienes, en una edición montada, decían colectivamente: “Bad Bunny es mi músico favorito, y debería ser el próximo presidente”.

Luego se dirigió al público en español, expresando su emoción por participar en el Super Bowl y agregando: “Sé que la gente de todo el mundo que ama mi música también está feliz”.

Continuó: “Más que un logro mío, es un logro de todos, demostrando que nadie puede borrar ni quitar la huella (de los latinos) y nuestra contribución a este país”.

Fue entonces cuando volvió a hablar en inglés, animando a quienes no entendieron sus palabras a aprender en las próximas semanas.

Bad Bunny acaba de terminar una larga residencia de conciertos realizados exclusivamente en Puerto Rico; fue “de gira pero en casa”, como le dijo a la revista New York.

Su serie de shows generó cientos de millones de dólares para Puerto Rico, según estimaciones de economistas.

Su álbum de enero, “Debí tirar más fotos”, que es su sexto álbum en solitario, ha pasado 38 semanas en la lista Billboard 200.

A pesar de la enorme popularidad de Bad Bunny, algunos funcionarios del Gobierno de EE.UU. y medios conservadores han intentado convertir su aparición en el Super Bowl en una guerra cultural, principalmente por sus declaraciones contra ICE. Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, prometió que ICE estaría presente en el Super Bowl y dijo que “la gente no debería venir al Super Bowl a menos que sean estadounidenses respetuosos de la ley que amen este país”.

Luego lanzó una diatriba contra la propia NFL: “Bueno, ellos apestan y nosotros ganaremos, y Dios nos bendecirá y nos sentiremos orgullosos de nosotros mismos al final del día, y ellos no podrán dormir por la noche porque no saben en qué creen. Y son tan débiles, que nosotros lo arreglaremos”.

El presidente Donald Trump —quien fue anfitrión de “Saturday Night Live” dos veces antes de su mandato— se ha quejado del programa durante años. Han comenzado a surgir preguntas sobre si su administración intentaría tomar medidas contra el programa nocturno, especialmente después de que recientemente apuntara al presentador Jimmy Kimmel.

Esa especulación hizo poco para disuadir a “SNL” de que James Austin Johnson retomara su papel de Trump en la apertura en frío de la temporada 51, en un sketch que también contó con Colin Jost, presentador de Weekend Update, como el secretario de Defensa Pete Hegseth.

“Solo estoy aquí vigilando ‘SNL’, asegurándome de que no hagan nada demasiado malo sobre mí, y más les vale tener cuidado porque conozco la televisión nocturna como la palma de mi mano”, dijo Johnson como Trump, levantando una mano descolorida.

Agregó al final: “Papi está mirando”.

La próxima semana en “SNL”, presumiblemente: Amy Poehler y el invitado musical Role Model. Y luego, el 18 de octubre, Sabrina Carpenter hará doble función como presentadora e invitada musical.

