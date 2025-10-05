Mundial Sub-20: así quedaron los cruces de octavos de final, con México, Argentina y Colombia protagonistas

Por Federico Leiva, CNN en Español

El Mundial Sub-20 entró en etapa de definiciones con el cierre de la fase de grupos, una etapa que tuvo la sorpresiva eliminación de Brasil en el Grupo C, con apenas un empate y dos derrotas.

Con la última ronda de partidos disputada este domingo ya quedó el cuadro de octavos de final del torneo que se disputa en Chile, a donde accedieron los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

La selección local se metió en octavos de final de manera insólita: parecía que quedaba eliminada por un agónico gol de Egipto, pero terminó quedando segunda por la diferencia en la cantidad de tarjetas amarillas.

Enfrente estará México, una de las pocas selecciones invictas que quedan en el torneo. Empató con Brasil y España y le ganó a Marruecos, que llegaba con puntaje perfecto. La Sub-20 mexicana se ilusiona con llegar lejos.

La albiceleste navegó sin contratiempos la fase de grupos, con tres triunfos en fila: Cuba, Australia e Italia, reafirmando que es candidata al título. La selección africana, siempre protagonista de los mundiales juveniles, apenas consiguió la clasificación como una de las mejores terceras.

Una de las grandes sorpresas de la primera etapa. El seleccionado ucraniano terminó líder en su grupo con dos triunfos y un empate. Protagonizará uno de los mejores duelos de octavos de final ante España, que pasó al ganarle una final a Brasil.

Pese al empate ante Nigeria en la tercera jornada, la selección colombiana se hizo con el primer puesto del Grupo F gracias a un triunfo y dos igualdades. Necesitará una mejor producción ofensiva, ya que apenas convirtió dos goles. Por su parte, Sudáfrica se repuso de una derrota inicial ante Francia y pasó gracias al triunfo sobre Estados Unidos en la última fecha.

Estados Unidos arrolló a la débil Nueva Caledonia 9-1 en el debut y confirmó las buenas sensaciones con un 3-0 ante Francia. La derrota con Sudáfrica no preocupó demasiado, pero ahora no hay margen de error. Enfrente estará Italia, que avanzó como segunda en el grupo de Argentina.

La selección surcoreana comenzó a los tumbos el torneo, pero un triunfo final ante Panamá le metió como una de las mejores terceras. Ahora tendrá que enfrentar a Marruecos, que le ganó a Brasil y España pero perdió el invicto ante México.

La selección sudamericana ganó un partidazo ante Panamá en el debut y sobrevivió con 10 jugadores ante Corea del Sur. La derrota con Ucrania la dejó segunda por diferencia de goles a favor en un desempate con Corea del Sur. Los europeos no han mostrado credenciales ofensivas, pero su fuerte defensa los mantiene invictos, con dos empates y un triunfo.

Los asiáticos son, junto a Argentina, los únicos con puntaje perfecto. Tres triunfos en fila ante Chile, Egipto y Nueva Zelandia sin ningún gol en contra le dan los pergaminos necesarios para ilusionarse. Sin embargo, le tocará cruzarse con Francia, terminó tercera por diferencia de goles en un triple desempate con Estados Unidos y Sudáfrica.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.