Netflix apuesta todo por la secuela de “Peaky Blinders” con un pedido de dos temporadas

Los fans de “Peaky Blinders” van a ser doblemente bendecidos.

Netflix anunció el jueves que ha encargado dos temporadas de seis episodios cada una de una secuela de la exitosa serie, creada por Steven Knight.

Según la plataforma de streaming, la historia se desarrolla en Gran Bretaña en 1953. “Después de ser fuertemente bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, Birmingham está construyendo un futuro mejor con concreto y acero”, adelanta la sinopsis, que también anticipa que “la carrera por adueñarse del enorme proyecto de reconstrucción de Birmingham se convierte en una competencia brutal de dimensiones míticas”.

“Esta es una ciudad de oportunidades y peligros sin precedentes, con la familia Shelby justo en su sangriento corazón”, añade la descripción.

Netflix dijo en un comunicado de prensa que la secuela tendrá lugar después de los eventos que se verán en la película de “Peaky Blinders”, que actualmente está en posproducción y en la que el ganador del Oscar Cillian Murphy retoma su papel de Tommy Shelby.

Los nuevos programas se filmarán en Digbeth Loc. Studios en Birmingham, y Murphy será uno de los productores ejecutivos de la nueva serie.

Knight expresó su entusiasmo por la nueva serie.

“Estoy encantado de anunciar este nuevo capítulo en la historia de ‘Peaky Blinders’”, dijo en un comunicado. “Una vez más estará ambientado en Birmingham y contará la historia de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo de Birmingham. La nueva generación de los Shelby ha tomado el volante y será un viaje increíble”.

