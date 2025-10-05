“Seguimos siendo testigos de algo histórico”: por qué el debut de Shohei Ohtani como lanzador en los playoffs fue tan único

Por Jamie Barton y Issy Ronald, CNN

Los bateadores hacen todo lo posible para recuperarse cuando tienen un mal día en el plato.

Algunos se echan agua en la cara. Otros rezan.

Shohei Ohtani encontró una solución sencilla en su debut como lanzador en los playoffs, el sábado por la noche: ¿por qué no simplemente ponchar a nueve bateadores desde el montículo?

“Nunca se ha hecho, y menos a este nivel”, dijo el mánager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, sobre la actuación de su jugador estrella contra los Phillies de Filadelfia, en el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional. “Uso mucho la palabra ‘compartimentar’, y esto lo resume perfectamente. Es esencialmente dos personas en un mismo juego”.

“Al ver los turnos al bate que tuvo esta noche y sus dificultades en ofensiva, separar eso y simplemente ser un lanzador… y mantenernos en el juego. No conozco a ningún otro ser humano que pueda controlar esas emociones, ¿cómo no subir al montículo? Seguimos siendo testigos algo histórico”.

Los nueve ponches de Ohtani fueron la tercera mayor cantidad jamás lograda por un lanzador de los Dodgers en su debut en los playoffs. Solo Don Newcombe, con 11 en la Serie Mundial de 1949, y Tim Belcher, con 10 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 1988, han acumulado más.

La superestrella japonesa hizo 89 lanzamientos en seis entradas, permitiendo tres carreras en la segunda, pero recuperándose al sentar a 15 de los últimos 17 bateadores que enfrentó. Incluso los bateadores más fuertes de los Phillies, como Trea Turner, Kyle Schwarber y Bryce Harper, no pudieron conectar un solo hit contra Ohtani, quien se llevó la victoria al imponerse los Dodgers 5 a 3.

Su excelente actuación fue aún más impresionante considerando lo mal que estuvo con el bate.

Históricamente, Ohtani ha fallado con el bate en Filadelfia; antes del juego, ninguno de sus 250 jonrones había sido allí. Eso no cambió el sábado, ya que tuvo una actuación inusualmente inestable, quedando 0 de 4, con una base por bolas y cuatro ponches.

Pero el estatus único de Ohtani en el béisbol es tal que hizo historia con solo tomar la iniciativa: el jugador, de 31 años, es el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en iniciar al menos un juego como lanzador y al menos uno como no lanzador en la misma postemporada.

También se convirtió en el segundo lanzador abridor en batear por encima del octavo puesto. Babe Ruth, quien fue sexto en la alineación de los Medias Rojas de Boston, en el Juego 4 de la Serie Mundial de 1918, fue el primero.

“Estaba un poco nervioso imaginándome en el montículo. Pero una vez que estuve en el montículo y en el campo, eso desapareció, y realmente me concentré. Pude disfrutar del ambiente”, dijo Ohtani a los periodistas después del partido del sábado.

“La razón por la que soy un jugador de dos vías es porque así soy, es lo que puedo hacer y, al mismo tiempo, es lo que el equipo quiere”.

Los Dodgers consiguieron su octavo título de la Serie Mundial el año pasado, en parte gracias a la histórica temporada de Ohtani al bate. Si siguen así, tiene la oportunidad de llevar a Los Ángeles a repetir el título.

