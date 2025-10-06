Omar Bravo, de estrella de las Chivas de Guadalajara y México, a detenido por sospechas de abuso sexual infantil

Por Federico Leiva, CNN en Español

Son horas tensas en la vida de Omar Bravo, el exfutbolista mexicano que fue arrestado bajo sospecha de abuso sexual de menores, según la Fiscalía del Estado de Jalisco, citada por The Associated Press.

Las autoridades mexicanas informaron en un comunicado que las investigaciones indican que Bravo presuntamente abusó de una adolescente en varias ocasiones en los últimos meses, y que podría haber cometido actos similares con anterioridad.

Bravo fue arrestado durante un operativo en el municipio de Zapopan y se espera que comparezca pronto ante un tribunal.

Bravo saltó a la fama jugando como delantero para las Chivas de Guadalajara, donde se convirtió en el máximo goleador histórico del club. También jugó con la selección nacional de México en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y en el Mundial de Alemania 2006.

Atrás quedaron los reflectores por su trabajo en el campo de juego, especialmente por su primer paso por las Chivas de Guadalajara, donde aún hoy, cinco años después de su retiro del fútbol, permanece como el máximo goleador en la historia del club.

El nacido en Las Mochis, Sinaloa, el 4 de marzo de 1980, tuvo su época dorada entre 2001 y 2008, cuando vistió la camiseta del Rebaño Sagrado, que lo captó cuando recién daba sus primeros pasos en el profesionalismo con el Club Deportivo Tapatío.

Su impacto en el equipo mexicano fue inmediato. Debutó contra los Pumas de la UNAM un 25 de febrero de 2001, aunque su primer gol recién llegó el 18 de agosto de ese año, en un empate 1-1 con Toluca. Meses más tarde ya era reconocido como Mejor Novato del Apertura 2002.

Bravo se convirtió en la bandera del equipo de Guadalajara en los siguientes años a fuerza de goles. Fueron 18 en la temporada 2002/2003, que le valieron su primera convocatoria para la selección mexicana. Después de demostrar su talento en varios amistosos llegó a la Copa Oro de 2003, donde marcó un gol ante Jamaica para más tarde coronarse campeón.

Las actuaciones del delantero centro de 174 centímetros de altura, que se movía con versatilidad por el frente de ataque, fueron tan destacadas en los años siguientes que Ricardo La Volpe lo convocó para el Mundial de Alemania 2006, donde fue de más a menos.

Marcó dos goles clave para que México derrote a Irán en el debut mundialista (fue su única victoria en el torneo) y fue titular ante Angola y Portugal. Pero ante los europeos tuvo una noche nefasta que le costó la titularidad: un penal a las nubes y un mano a mano errado en la derrota 1-2. Ante Argentina, por octavos de final, no jugó ni un minuto.

En la 2008/2009, ya con más de 100 goles en la valija y un título de la Liga MX jugando para las Chivas, se fue a probar suerte a España, pero su estadía en el Deportivo La Coruña terminó en fracaso (apenas tres goles) y volvió rápido a préstamo a Tigres de la UANL.

Regresó a Chivas en varias oportunidades, en medio de pasos destacados por Atlas (14 goles) y el Kansas City de la MLS (9 goles), y otros menos afortunados por Cruz Azul, Arizona United y RailHawks (estos dos últimos del ascenso de Estados Unidos) hasta su retiro en los Leones Negros, de la segunda categoría del fútbol mexicano.

Cerró su carrera con 199 goles y 44 asistencias, siendo el máximo artillero en la historia de las Chivas, con 156, y cinco títulos, dos de ellos con la selección mexicana.

Entre sus logros individuales están haber sido el mejor jugador de la Liga MX en cinco ocasiones y el mejor jugador latino de la MLS en 2011.

