Trump promete imponer su voluntad en la represión de ciudades y el cierre del Gobierno

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Un hilo común que recorre las controversias de la nueva temporada otoñal de la amarga política estadounidense es el intento de Donald Trump de imponer un poder presidencial sin restricciones, a menudo sin precedentes, en múltiples frentes.

La historia de su segundo mandato estará definida, en última instancia, por cuánto hagan los estados, los tribunales y los demócratas de Washington con poco poder para frustrar sus impulsos expansivos y —de manera crucial para la gobernanza constitucional— si él presta alguna atención a ello.

La lucha por el poder impulsó dos enfrentamientos clave librados por la Casa Blanca el fin de semana: sobre sus planes de desplegar tropas para hacer cumplir sus medidas represivas de inmigración en Portland, Oregon, y Chicago; y sobre la creciente presión para poner fin al cierre del Gobierno.

Pero el deseo de un presidente apurado por ejercer autoridad personal también está detrás de casi todos los demás aspectos de un nuevo mandato que ha provocado temores de un autoritarismo creciente. Esto se aplicó a la política exterior, ya que Trump trabajó el fin de semana para imponer su plan de paz para Gaza y anticipó una escalada de ataques legalmente cuestionables contra supuestas embarcaciones de cárteles frente a Venezuela.

Y el nuevo periodo de sesiones de la Corte Suprema, que comienza este lunes, abordará cuestiones críticas sobre el poder presidencial, incluyendo la autoridad de Trump para librar sus guerras comerciales con aranceles y sus intentos de socavar la independencia de agencias gubernamentales como la Reserva Federal.

Mientras los estadounidenses descansaban, veían fútbol universitario o disfrutaban del clima otoñal el fin de semana, los juegos de poder de Trump se intensificaban cada hora.

En un nuevo y gran enfrentamiento sobre la autoridad constitucional de la presidencia, Trump ordenó el domingo el envío de 200 miembros de la Guardia Nacional de California a Oregon después de que un juez federal bloqueara su despliegue de los reservistas del propio estado del noroeste, rechazando su afirmación de que es una “zona de guerra”.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, quien se enfrentó a Trump por los despliegues de la Guardia Nacional en Los Ángeles a principios de este año, prometió resistir. “Esto no se trata de seguridad pública, se trata de poder”, dijo en un comunicado. “El comandante en jefe está usando a las fuerzas armadas estadounidenses como un arma política contra los ciudadanos estadounidenses”.

La medida de Trump se produce días después de que dijera a generales y almirantes estadounidenses convocados a una reunión en Virginia que los militares deberían usar las ciudades estadounidenses como campos de entrenamiento y sugirió que necesitaría a las fuerzas armadas contra invasores “desde dentro”.

Provocó nueva inquietud sobre la politización de las fuerzas armadas, que por ley tienen prohibida la mayoría de las operaciones en territorio estadounidense, durante un discurso en Virginia para celebrar el 250º aniversario de la Marina de EE.UU. el domingo.

“Enviamos a la Guardia Nacional”, dijo Trump en su discurso, similar a un mitin. “¿Saben qué? Enviamos lo que sea necesario. A la gente no le importa. No quieren crimen en sus ciudades”.

El cambio de Trump, de intentar desplegar la Guardia Nacional de Oregon en Portland a movilizar reservistas en California tras un fallo judicial adverso, fue la última señal de que, cuando sus intentos de ejercer un poder ejecutivo sin control se ven frustrados, buscará nuevos caminos.

Sin embargo, hasta ahora, Trump no ha desobedecido directamente las órdenes de los jueces sobre los últimos despliegues que, según él, son necesarios para combatir a “terroristas domésticos”. Si lo hiciera, advierten expertos legales, el país enfrentaría una verdadera crisis constitucional.

La jueza designada por Trump que bloqueó temporalmente la medida en Oregon argumentó en un fallo contundente que la administración había tergiversado la situación de orden público en Portland. No encontró “peligro de rebelión” y consideró que los funcionarios estatales y municipales probablemente lograrían demostrar que Trump “excedió su autoridad constitucional y violó la Décima Enmienda” al ordenar el despliegue.

La medida de Trump en la costa oeste siguió a su autorización de la Guardia Nacional de Illinois para proteger activos de Inmigración y Control de Aduanas en Chicago, pese a la objeción del gobernador demócrata del estado, en medio de una ofensiva migratoria que está elevando las tensiones.

“Quieren caos en las calles. Quieren crear la zona de guerra, para poder enviar aún más tropas”, dijo el gobernador J. B. Pritzker a Jake Tapper de CNN en “State of the Union” el domingo.

Trump también pasó a la ofensiva el domingo respecto al cierre del Gobierno, advirtiendo a los demócratas de que despediría a más empleados federales si los legisladores del partido no dejan de negarse a votar por una financiación temporal de las operaciones federales hasta finales de noviembre.

Los demócratas intentan presionar a los republicanos para que extiendan los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que expiran a fin de año. Kevin Hassett, director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, dijo a Tapper que “si el presidente decide que las negociaciones no avanzan en absoluto, entonces comenzarán los despidos”.

Aun así, la delicada política del cierre puede reflejarse en la ausencia, hasta ahora, de despidos de empleados federales que la Casa Blanca había dicho previamente que eran inminentes. Los republicanos, en reconocimiento a la opinión pública, están abiertos a discutir la extensión de los subsidios de Obamacare a pesar de su histórica antipatía hacia la ley. Sin embargo, se niegan a hacerlo mientras el Gobierno permanezca cerrado.

“Necesitamos que vuelvan a encender las luces para que todos puedan hacer su trabajo”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, el domingo en “Meet the Press” de NBC.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió de que un estancamiento prolongado que detuviera el pago a las tropas y la financiación de operaciones podría perjudicar la preparación militar. “Vamos a hacer el trabajo pase lo que pase”, dijo Hegseth en una entrevista transmitida el domingo por Fox News. “Pero eventualmente, dejas de pagar a la gente. Dejas de hacer cosas. Dejas de entrenar… Eres menos capaz de estar listo para la misión”.

Resulta irónico escuchar a los republicanos advertir de que el Gobierno no puede hacer su trabajo, ya que cerrar grandes sectores de la maquinaria federal ha sido una de las principales prioridades de la segunda administración Trump.

Pero el presidente expresó optimismo sobre la victoria en el enfrentamiento en un intercambio de mensajes exclusivo con Tapper de CNN. “¡Estamos ganando y recortando costos, a lo grande!”, escribió. Sin embargo, algunas encuestas recientes han mostrado que los votantes culpan más al presidente y a los republicanos por el cierre que a los demócratas. Y Adam Cancryn y Sarah Ferris de CNN informaron el viernes sobre algunas preocupaciones silenciosas en el entorno del presidente. “Se supone que debo decir que esto está matando a los demócratas”, dijo un asesor de Trump. “Pero, para ser honesto, no creo que ayude a ninguno de los dos lados”.

Aun así, el dolor y la presión que normalmente contribuyen a poner fin a los cierres, ya que empleados federales en puestos esenciales como el control del tráfico aéreo trabajan sin paga, aún no han aumentado lo suficiente como para cambiar los cálculos de ambos partidos que permiten que la financiación caduque.

Los demócratas, que han pasado meses siendo atacados por Trump, parecen envalentonados por el uso de la única herramienta de presión que tienen en Washington: el umbral de 60 votos para la obstrucción legislativa que la mayoría de las leyes deben superar en el Senado.

“Estamos en un punto muerto”, dijo el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, en “Sunday Morning Futures” de Fox News, culpando a los demócratas por intentar usar el cierre para revertir los recortes a Medicaid en el enorme proyecto de ley de política interna de Trump.

Aun así, los contornos de un eventual acuerdo para reabrir —sobre los subsidios de Obamacare— parecen claros. Los senadores a observar antes de cualquier cambio en la dinámica política del cierre incluyen a los demócratas moderados y a los miembros que no buscan la reelección, quienes pueden estar menos expuestos a la presión de enfrentarse a Trump desde el ala progresista del partido.

Las maniobras de poder de Trump no se limitan a Estados Unidos.

El presidente pasó el fin de semana manteniendo la presión sobre Israel y Hamas mientras busca poner fin de una vez por todas a la guerra en Gaza bajo su nuevo plan de alto el fuego de 20 puntos. La propuesta, respaldada en parte por importantes Estados árabes, es el esfuerzo más realista de la administración hasta ahora para liberar a los rehenes israelíes restantes, vivos y muertos, y abordar el futuro de los palestinos en Gaza después de la guerra, aunque muchas de sus propuestas parezcan inviables.

Trump mostró un uso astuto del poder el fin de semana al pedir a Israel que detuviera sus ataques aéreos incluso después de que la respuesta inicial de Hamas no respaldara completamente sus condiciones. Le dijo a Tapper, en su intercambio de mensajes, que el primer ministro Benjamin Netanyahu estaba completamente de acuerdo con su visión, al menos por ahora, acorralando al líder israelí, quien equilibra la presión de Trump con la hostilidad hacia las ideas estadounidenses de parte de miembros de la coalición de derecha.

Pero Trump también reforzó su advertencia de que, si Hamas no cooperaba, Israel tendría las manos libres para continuar una guerra que ha causado la muerte de decenas de miles de civiles en Gaza y la ha dejado aislada de muchos de sus aliados tradicionales. Al ser consultado por Tapper sobre qué ocurriría si Hamas insiste en permanecer en el poder, Trump dijo que el grupo enfrentaría una “¡aniquilación total!”

Trump también mostró poder en otra esfera internacional el domingo, en su campaña creciente contra lo que afirma son narcotraficantes operando frente a Venezuela. Trump ha desplegado barcos, aviones y un submarino, y al menos cuatro lanchas rápidas y sus tripulaciones han sido destruidas en ataques. La acción militar ha generado temores de que Trump esté librando una guerra ilegal no autorizada por el Congreso, lo que contradice los poderes de la Constitución sobre la acción presidencial en el extranjero.

La administración informó al Congreso la semana pasada que Estados Unidos estaba en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga que su administración designó como organizaciones terroristas, y que los contrabandistas de los cárteles son “combatientes ilegales”. Pero la asunción unilateral de autoridad por parte de la administración es, como mínimo, jurídicamente cuestionable. Y la Casa Blanca se ha negado a proporcionar pruebas públicas que respalden sus afirmaciones.

El principal demócrata del Comité de Servicios Armados del Senado, Jack Reed, advirtió en un comunicado la semana pasada de que todo estadounidense “debería alarmarse de que el presidente crea que puede librar guerras secretas contra quien él elija”.

Pero Trump se mostró desafiante el domingo, disfrutando de su capacidad para desafiar los controles y equilibrios constitucionales y las leyes internacionales diseñadas para evitar este tipo de concentraciones de poder.

“Ya no hay barcos en el agua”, dijo en el evento de la Marina, insinuando una posible nueva escalada que podría infringir la soberanía venezolana. “Ahora, tendremos que empezar a mirar por tierra, porque se verán obligados a ir por tierra. Y déjenme decirles ahora mismo, eso tampoco les va a salir bien”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.