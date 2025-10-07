Argentina vs. Nigeria, por los octavos de final del Mundial Sub-20: previa, horario y cómo ver en vivo por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

No hay Mundial sin un Argentina vs. Nigeria. No hay caso. Es una figurita repetida en Copas del Mundo de mayores y juveniles, y también en Juegos Olímpicos. Este miércoles, ambas selecciones agregarán un nuevo capítulo a esta creciente rivalidad futbolística, en este caso en un partido válido por los octavos de final del Mundial Sub-20 que se está disputando en Chile.

La selección argentina marcha con andar perfecto. Junto a Japón, es la única que ha logrado ganar sus tres partidos. Primero logró un triunfo claro ante Cuba por 3 a 1, al que le siguió una goleada ante Australia por 4 a 1 y un triunfo por la mínima 1 a 0 sobre Italia. La albiceleste es uno de los combinados más goleadores del torneo, y tiene a uno de los máximos artilleros, Alejo Sarco, quien tiene tres.

Argentina es, junto a Japón, la que mejor fútbol ha mostrado. Juego asociado, verticalidad y poder de gol son sus principales virtudes.

Enfrente estará Nigeria, que no llega con demasiados pergaminos. Cayó en su debut ante Noruega por 1 a 0, pero se recuperó rápido con un triunfo 3 a 2 sobre Arabia Saudita.

Ante Colombia parecía que se encaminaba a una derrota y eliminación, pero un penal a cinco minutos del final la metió en octavos.

La selección nigeriana propone un fútbol más físico, apostando a las corridas constantes de sus volantes y defensores laterales. Será un duelo exigente para ambas, por el choque de estilos que proponen.

El partido se jugará en el Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos de Santiago, que tiene capacidad para 55.000 espectadores. El arbitraje estará a cargo del italiano Maurizio Mariani.

Argentina podría ir con: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco.

Por su parte, Nigeria iría con: Ebenezer Harcourt; Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi, Amos Ochoche; Israel Ayuma, Daniel Daga; Saeed Suleiman, Nasiru Salihu, Mahir Maigana; Kparobo Arierhi.

7:00 p.m. de Miami.

8:00 p.m. de Buenos Aires.

6:00 p.m. de Bogotá.

5:00 p.m. de Ciudad de México

1:00 a.m. de Madrid (ya jueves).

En Argentina: Telefe, Mitelefe.com, Mi Telefe App, DSports.

En México: TUDN México y FIFA+.

En Estados Unidos: Fanatiz.

