Cinco personas son arrestadas tras un presunto intento de asesinato contra el presidente de Ecuador

Cinco personas fueron arrestadas este martes tras un presunto intento de asesinato contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, según informó la ministra de Energía del país sudamericano, Inés Manzano.

El automóvil de Noboa fue rodeado por un grupo de unas 500 personas que lanzaban piedras mientras viajaba en caravana hacia la provincia de Cañar, donde tenía previsto anunciar una serie de proyectos de infraestructura, dijo la ministra a periodistas.

Posteriormente, se encontraron señales de daños por bala en el automóvil, según la ministra. Noboa no resultó herido en el ataque.

Las autoridades dijeron que los detenidos enfrentarán cargos de terrorismo e intento de asesinato.

CNN contactó al Bloque de Seguridad del Gobierno para pedir más información sobre el ataque y preguntar si efectivamente hubo disparos, como dijo la ministra Manzano, y espera respuesta. El Bloque de Seguridad está conformado por los ministerios de Interior y de Defensa, así como por la Policía Nacional.

La Presidencia de Ecuador dijo que el hecho no quedará impune. “Nosotros hacemos lo que nos corresponde y no nos pueden detener: llegar a cada rincón del país, donde las familias necesitan obras, servicios y la presencia de su Presidente”, señaló.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) indicó que continuará con el paro que mantiene desde hace 16 días —que especialmente se ha enfocado en la provincia de Imbabura— y pide al Gobierno derogar el decreto de eliminación del subsidio al diésel, la reducción del IVA del 15% al 12%, entre otros pedidos.

Esta no es la primera vez que un convoy que transporta a Noboa es atacado. En septiembre, aproximadamente 350 personas atacaron una caravana que llevaba al presidente y a diplomáticos durante una protesta en la provincia de Imbabura, según las autoridades.

Las autoridades dijeron que los atacantes emboscaron el convoy con fuegos artificiales, bombas molotov y piedras.

Los ataques se producen en medio de disturbios en Ecuador provocados por el anuncio del Gobierno de que eliminaría un subsidio al diésel para reducir el gasto público.

En las últimas semanas, manifestantes liderados principalmente por la comunidad indígena de Ecuador han bloqueado carreteras y se han enfrentado con las fuerzas de seguridad, con un incidente hace una semana que dejó un civil muerto y varios heridos.

Los manifestantes argumentan que el Gobierno está reprimiendo violentamente la disidencia por la nueva política de combustibles.

El fin de semana, el Gobierno declaró el estado de emergencia en 10 provincias, argumentando “graves disturbios internos”.

Noticia en desarrollo.