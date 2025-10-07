La estrella de la música country Zach Bryan arremete contra ICE en un adelanto de su nueva canción

Por Rhea Mogul, CNN

El cantante de música country ganador de un Grammy Zach Bryan aparentemente criticó las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) con el adelanto de su nueva canción, insertándose en un debate político que ha dividido a Estados Unidos.

A sus 29 años, es una de las mayores estrellas de la música country, elogiado por sus letras crudas y su estilo de narración personal.

El adelanto de un minuto de su próximo sencillo “Bad News” ha dividido opiniones en las redes sociales, con seguidores de tendencia conservadora criticando lo que perciben como un ataque a las redadas sin precedentes del presidente Donald Trump contra inmigrantes indocumentados, y seguidores progresistas elogiando su postura.

“Y ICE va a venir a derribar tu puerta, intentar construir una casa que ya nadie construye, pero yo tengo un teléfono, los niños están asustados y solos”, canta.

Bryan subió un fragmento de la canción a su página de Instagram el 3 de octubre con el pie de foto: “El desvanecimiento del rojo, blanco y azul”.

El veterano de la Marina de EE.UU., originario de Oklahoma, comenzó a grabar y publicar videos de sí mismo tocando sus canciones originales en YouTube en 2017 y desde entonces se ha convertido en uno de los artistas más populares del country.

Lanzó sus dos primeros álbumes mientras aún estaba en servicio y es reconocido en la escena country por su tono áspero y la mezcla de ese género con la música folk, de una manera que muchos creen captura la esencia de Estados Unidos en la actualidad.

Sus dos álbumes de estudio más recientes, “Zach Bryan” de 2023 y “The Great American Bar Scene” del año pasado, han sido aclamados por la crítica y exitosos comercialmente.

Navegar la política progresista ha sido durante mucho tiempo un acto comercialmente arriesgado para las estrellas del country, que corren el riesgo de alienar a su base de seguidores conservadores. En 2003, The Dixie Chicks –ahora conocidas como The Chicks– enfrentaron una reacción negativa en la industria por sus comentarios sobre el expresidente George W. Bush y la guerra de Iraq.

Sin embargo, se está produciendo un cambio, con estrellas más jóvenes y sus seguidores más dispuestos a abrazar ideales progresistas y criticar públicamente a la derecha.

En 2018, Taylor Swift rompió su silencio político y respaldó a los demócratas de Tennessee antes de las elecciones de medio término. El documental de Netflix de 2020 “Miss Americana” mostró lo monumental que fue esa decisión para la cantante. Las cámaras captaron a una Swift llorosa explicando su decisión a su padre, quien estaba preocupado por su seguridad y la posibilidad de represalias.

Desde su reelección el año pasado, Trump ha intensificado significativamente las redadas migratorias en todo Estados Unidos, generando ansiedad entre las comunidades inmigrantes del país.

El adelanto de “Bad News” de Bryan llega días después de que rompiera el récord del concierto con entradas más grande en la historia de EE.UU. el mes pasado, un título que antes ostentaba el ícono del country George Strait.

