La mayoría conservadora de la Corte Suprema se dispone a revertir la prohibición de las terapias de conversión

Una mayoría de la Corte Suprema de EE.UU. indicó este martes que fallará en contra de la prohibición de Colorado sobre las “terapias de conversión” de menores, con varios de los jueces de acuerdo con una consejera del estado que afirma que la ley viola sus derechos de la Primera Enmienda.

En uno de los casos más significativos que la alta corte abordará este año, se pidió a los jueces que decidieran si los estados pueden prohibir la desacreditada práctica, que pretende “convertir” a personas homosexuales en heterosexuales o a personas transgénero en cisgénero. Aproximadamente la mitad de los estados de EE.UU. han prohibido la terapia para menores, informaron funcionarios de Colorado a la Corte Suprema.

Durante una sesión relativamente tranquila y corta de 90 minutos, varios jueces parecieron rechazar la idea de que un estado pueda regular la “terapia de conversación” de la misma manera que puede regular la conducta médica.

El presidente de la Corte, John Roberts, citó decisiones previas de la Corte Suprema en las que el tribunal se negó a establecer un enfoque diferente de la Primera Enmienda para el discurso profesional.

“El hecho de que estén dediquen a una conducta no significa que sus palabras no estén protegidas”, dijo Roberts.

Kaley Chiles, una consejera licenciada en Colorado, ha impugnado la ley sobre esas bases. Su “consejería informada por la fe” sería “solo discurso” y, debido a eso, sus clientes buscarían sus servicios voluntariamente. Ella rechaza el término “terapia de conversión” y en su lugar describe el trabajo que espera realizar como una ayuda a los clientes que “tienen el objetivo de sentirse cómodos y en paz” con su cuerpo.

