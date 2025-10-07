“No sé cómo voy a alimentar a mis hijos”: el cierre del Gobierno golpea duramente a los contratistas federales

Por Matt Egan, CNN

Audrey Murray está perdiendo el sueño por el cierre del Gobierno que pronto podría descarrilar sus cheques de pago.

Murray, de 65 años, ha trabajado como limpiadora en el Museo Smithsonian de Historia Estadounidense durante casi tres décadas. Ahora se encuentra entre los cientos de miles de contratistas del Gobierno federal cuyo sustento se ve amenazado por la disfunción política en Washington.

“Es muy triste que piensen que pueden jugar con la vida de la gente”, dijo Murray a CNN mientras contenía las lágrimas. “Detengan esto. Dejen de jugar con la gente. Tenemos familias que dependen de nosotros”.

A diferencia de los empleados federales, los contratistas no suelen recibir pagos retroactivos cuando el Gobierno reabre tras un cierre.

Los trabajadores de servicios con salarios bajos, como personal de limpieza, conserjes, guardias de seguridad, personal de cafetería y otros empleados que mantienen los edificios en funcionamiento, a menudo no tienen suerte.

El Instituto Smithsonian, que incluye todos los museos Smithsonian, planea cerrar después del sábado si el cierre del gobierno continúa más allá de esa fecha, según su sitio web .

Si eso sucede, a Murray le preocupa cómo podrá mantener a sus tres hijos y nietos en Capitol Heights, Maryland.

“No sé cómo voy a alimentar a mis hijos ni a pagar la hipoteca. No se trata de mí. No me importa si no como, pero quiero que ellos sí”, dijo Murray. “Pago mis cuentas y hago todo lo que tengo que hacer. Pero estoy preocupada y no puedo dormir”.

Los cierres gubernamentales pueden crear dificultades para los estadounidenses que dependen de los servicios gubernamentales y para quienes trabajan en el Gobierno federal.

Durante un cierre, los empleados federales no reciben su salario, incluso si se consideran esenciales, y deben presentarse a trabajar. Entre los trabajadores esenciales se incluyen aquellos de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), quienes revisan a los pasajeros y el equipaje en los aeropuertos.

Sin embargo, estos empleados federales reciben sus salarios retroactivos una vez finalizado el lapso de financiación. Aunque, según expertos legales, no existe tal obligación para los trabajadores con contratos gubernamentales.

“No solo no tienen garantizado el pago retroactivo, sino que rara vez, o nunca, lo reciben”, dijo Judy Conti, directora de asuntos gubernamentales del Proyecto Nacional de Derecho Laboral (NELP), una organización sin fines de lucro que aboga por una economía inclusiva y los derechos de los trabajadores.

El problema es que el Gobierno federal paga a los contratistas por los servicios que prestan, ya sea seguridad, preparación de comidas o limpieza de oficinas. Pero si no hay servicios porque los edificios están cerrados, el contratista no cobra.

Esto es especialmente doloroso para los trabajadores con salarios bajos, quienes a menudo viven al día y pueden tener ahorros mínimos para emergencias.

Los dirigentes sindicales afirman que este problema tiene un impacto aún mayor en las mujeres y las personas de color, quienes representan una mayor proporción de la fuerza laboral con salarios bajos y a menudo cuentan con menos recursos financieros para cubrir la brecha.

Tiara Roberts, una madre soltera de Maryland con tres hijos, está preocupada por cómo podrá sobrevivir si su contrato de trabajo como proveedora de seguridad en un museo Smithsonian se ve interrumpido por el cierre.

“Esto me afecta muchísimo. Realmente me afecta”, dijo Roberts, cuyos hijos incluyen un bebé de seis meses y otro de tres años. “Ya tengo mucho que hacer, y esto solo es un factor de estrés añadido”.

Roberts espera llegar a fin de mes trabajando como conductora de Uber o repartidora de Instacart.

Nichole Atallah, socia especializada en contratación laboral y gubernamental del bufete de abogados PilieroMazza, dijo que la regla general es que los trabajadores contratados no reciben una compensación completa después de un cierre.

“Si trabajas en la cafetería o eres conserje, no puedes recuperar ese tiempo. Se pierde”, dijo Atallah a CNN en una entrevista telefónica.

Aunque los empleadores pueden decidir pagar a los trabajadores contratados a pesar del cierre, los expertos dicen que eso es poco común cuando se trata de personal por horas en empleos manuales.

Atallah dijo que los empleadores contratados a veces trabajarán para compensar a los trabajadores en puestos altamente calificados que se ven afectados por el cierre.

“Si tengo una persona más calificada trabajando bajo contrato, es más probable que me esfuerce al máximo para asegurarme de que alguien no encuentre otro trabajo que si fuera un conserje”, dijo Atallah.

Si bien a menudo hay un período de espera antes de que alguien pueda solicitar beneficios de desempleo, Atallah instó a los trabajadores contratados afectados que sean suspendidos a que presenten sus solicitudes de inmediato porque algunos sistemas de desempleo en el área de Washington ya están sobrecargados por los despidos federales.

“Deberían solicitar el subsidio por desempleo lo antes posible para ser los primeros en la fila si el cierre dura”, dijo Atallah.

El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas) estima que más de medio millón de empleados de contratistas federales estuvieron sin trabajo y no recibieron sus salarios atrasados ​​durante el cierre récord de 2018-2019.

Una campaña para conseguir el pago retroactivo de los salarios de los trabajadores contratados no logró avanzar durante el cierre, que duró 35 días.

La semana pasada, la senadora demócrata Tina Smith, de Minnesota, y la representante Ayanna Pressley, de Massachusetts, presentaron una ley para proporcionar pagos retroactivos a los trabajadores federales que se enfrentan a licencias sin goce de sueldo y pierden ingresos durante el cierre.

El proyecto de ley, denominado Ley de Pago Justo para Contratistas Federales, proporcionaría pagos retroactivos a los trabajadores contratados, incluyendo a los empleados de servicios con bajos salarios, por un monto equivalente a su salario semanal, hasta un máximo de US$ 1.442.

“Se trata de justicia: los trabajadores contratados y sus familias no deberían perder un salario debido a un cierre del Gobierno que no hicieron nada para provocar”, dijo Smith en una declaración sobre la legislación.

Jamie Contreras, vicepresidente ejecutivo de 32BJ SEIU, que representa a unos 2.400 agentes de seguridad, limpiadores de oficinas y trabajadores de servicios de alimentos contratados por el Gobierno federal, instó a la administración Trump y a los republicanos a evitar “castigar a las familias de la clase trabajadora” en este cierre.

“Durante décadas, los conserjes y agentes de seguridad de la 32BJ, contratados por el gobierno federal, han realizado la ardua e importante labor de mantener seguros y limpios los edificios clave del Gobierno federal”, dijo Contreras. “Muchas son madres solteras y el único sustento de sus familias, quienes se vieron obligadas a depender de la asistencia pública para sobrevivir y se atrasaron aún más en el pago de sus facturas durante cierres anteriores”.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, se negó a decir si la administración Trump apoya el pago a los trabajadores contratados por el Gobierno federal que son suspendidos durante el cierre.

“Los trabajadores contratados estadounidenses son otra víctima del cierre gubernamental innecesario y destructivo de los demócratas”, dijo Desai en una declaración a CNN.

María Madonado, madre soltera de tres hijos y residente de New Carrolton, Maryland, declaró a CNN a través de un traductor que su trabajo como empleada de limpieza contratada en la sede del IRS se está viendo afectado por el cierre. Teme no poder pagar sus facturas.

Dijo que su supervisor les dijo a ella y a sus compañeros que no fueran a trabajar el jueves pasado debido al cierre. Luego, se les pidió al personal de limpieza que regresaran el viernes porque el edificio estaba hecho un desastre.

El estado de Madonado esta semana no está claro.

Madonado, quien es de El Salvador y ha vivido en Estados Unidos durante 26 años, dijo que “no es justo” que no le paguen porque “no es que no estemos trabajando porque no queremos”.

Debido a las medidas represivas de la administración Trump en materia de inmigración, Madonado (que posee una tarjeta verde) se muestra reacia a solicitar desempleo o cualquier otra ayuda por temor a que ello perjudique sus posibilidades de eventualmente convertirse en ciudadana estadounidense.

“Es realmente extraño porque crees que estás más seguro en un trabajo público que en uno normal”, dijo. “Y hoy me di cuenta de que no es así”.

