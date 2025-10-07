Regiones rusas aumentan el pago de los bonos militares para atraer a más reclutas para la guerra en Ucrania

Por Ivana Kottasová y Anna Chernova, CNN

Las regiones rusas están aumentando de forma drástica las sumas que pagan a los nuevos reclutas militares, en un contexto en el que, según analistas, las campañas de reclutamiento “ideológicas” ya no bastan para motivar a la población a combatir en Ucrania.

En los últimos días, varias regiones anunciaron que hasta cuadruplicarán los bonos de inscripción con el fin de incrementar el número de reclutas.

Rusia ha sufrido enormes bajas en su guerra contra Ucrania, con alrededor de un millón de soldados rusos muertos o heridos desde el inicio de la invasión a gran escala hace tres años y medio.

El ministro de Defensa ruso, Andrey Belousov, hizo del reclutamiento una de las principales prioridades de las Fuerzas Armadas durante una reunión de alto nivel en agosto, al subrayar que el personal era “clave para apoyar las operaciones ofensivas”. Sin embargo, aunque Belousov afirmó que se estaban cumpliendo los objetivos de reclutamiento, el medio de investigación independiente ruso IStories reportó lo contrario.

Según ese medio, con base en datos oficiales de gasto presupuestario, unas 37.900 personas firmaron contratos con el Ministerio de Defensa en el segundo trimestre de 2025, lo que representa dos veces y media menos que un año antes.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés), un observatorio de conflictos con sede en Estados Unidos, señaló que las campañas de reclutamiento “se parecen cada vez más a modelos empresariales complejos que a una campaña de reclutamiento impulsada por la ideología”.

En un análisis publicado en septiembre, el ISW afirmó que las autoridades rusas y los reclutadores informales “siguen recurriendo a incentivos financieros, engaños y coerción” para apuntalar el reclutamiento.

El gobierno de la región de Tyumen, en Siberia, dijo el lunes que pagará a los nuevos reclutas una suma única del equivalente a US$ 36.560 (tres millones de rublos), además de los US$ 4.880 (400.000 rublos) que reciben del Gobierno federal, siempre y cuando se inscriban antes de que termine noviembre.

El nuevo pago regional representa un aumento significativo respecto a los US$ 23.150 (1,9 millones de rublos) que recibían hasta ahora los reclutas en Tyumen, el equivalente a tres años completos del salario promedio allí, según Rosstat, el Servicio Federal de Estadísticas de Rusia.

De manera similar, el gobernador de la región de Voronezh, en el suroeste de Rusia, anunció en Telegram la semana pasada que el pago de inscripción de la región se cuadruplicará hasta US$ 25.600 (2,1 millones de rublos).

Las regiones de Tambov, Krasnodar, Kurgan y Altái, así como la república de Tartaristán, también anunciaron aumentos significativos en los pagos, que se suman al salario mensual para los soldados contratados que combaten en Ucrania. Ese salario parte de aproximadamente US$ 2.600 (210.000 rublos), más del doble del salario promedio ruso.

