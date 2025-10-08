Honduras-Costa Rica, por las Eliminatorias Concacaf para el Mundial 2026: previa, horarios y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

La lucha por clasificar al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México está en su recta final. En la Concacaf, que concentra a los equipos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, la lucha está entre 12 selecciones, de las cuales tres conseguirán el pasaje directo a la Copa del Mundo y otras dos irán al repechaje intercontinental.

La tercera ronda de estas Eliminatorias consiste en tres grupos de cuatro selecciones cada uno, donde hay partidos de ida y vuelta. Ya disputadas dos jornadas, Surinam (Grupo A), Jamaica (Grupo B) y Honduras (Grupo C) tienen alguna ventaja, pero no pueden descuidarse.

Precisamente, la selección hondureña jugará una verdadera final este jueves, cuando reciba en el Estadio Francisco Morazán a Costa Rica, que, si bien es una de las grandes candidatas a clasificar, hasta ahora no ha podido ganar.

Los hondureños llegan después de un empate 0-0 en Haití y un triunfo claro por 2 a 0 ante Nicaragua. De la mano del entrenador colombiano Reinaldo Rueda, Honduras ha buscado priorizar el cero en el arco propio, para a partir de allí intentar romper a la defensa rival. La valla invicta en dos partidos seguidos es una clara muestra de ello.

Costa Rica, por su parte, no pudo ganar en su visita a Nicaragua (1-1) a pesar de que tuvo un jugador de más casi todo el segundo tiempo, y luego protagonizó un electrizante 3-3 como local ante Haití, en una noche que había arrancado muy bien ganando 2-0 y que terminó rescatando un empate de manera agónica. Los costarricenses tienen poder de gol, no se discute, pero deberán mejorar en defensa si quieren aspirar a la clasificación.

Será interesante ver la postura de la Costa Rica de Miguel “el Piojo” Herrera, ya que si bien corre de atrás hoy Honduras en la tabla, una derrota como visitante le puede poner muy cuesta arriba la eliminatoria.

Rueda se inclinaría por estos once titulares: Edrick Menjívar; Andy Nájar, Luis Vega, Getsel Montes, Franklin Flores; Deiby Flores, Kervin Arriaga; Romell Quioto, Alex López, Luis Palma; Antony Lozano.

Por su parte, el Piojo Herrera elegiría a este equipo desde el inicio: Keylor Navas; Jeyland Mitchell, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Joseph Mora; Celso Borges, Orlando Galo; Kenneth Vargas, Manfred Ugalde, Alonso Martínez; Andy Rojas.

10:00 p.m. de Miami.

11:00 p.m. de Buenos Aires.

9:00 p.m. de Bogotá.

8:00 p.m. de Ciudad de México.

4:00 a.m. de Madrid (ya viernes).

En Estados Unidos: Telemundo, Universo, Amazon Prime Video y Paramount+.

En Honduras: Deportes TVC y YouTube Concacaf, gratis.

En Costa Rica: Canal 6 Repretel y YouTube Concacaf, gratis.

En México: TUDN y YouTube Concacaf, gratis.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.