Residentes de Chicago intervienen para impedir que agentes de la Patrulla Fronteriza detengan a un hombre

Por Amanda Jackson y Alta Spells, CNN

Agentes de la Patrulla Fronteriza no pudieron detener a un hombre en Chicago el sábado después de que intervinieron testigos, según muestra una grabación del hecho.

En el video, compartido con CNN, se ve a dos agentes enmascarados de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos tirando de un hombre no identificado que vestía una camisa negra y pantalones cortos grises hacia una camioneta negra sin identificación mientras pedía ayuda e intentaba liberarse.

“¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!”, se oye gritar al hombre.

Luego varios vehículos que pasan por el lugar comienzan a tocar la bocina mientras los transeúntes gritan pidiendo su liberación.

El video del incidente duró más de cuatro minutos antes de que los agentes liberaran al hombre, subieran a un vehículo y se marcharan.

Los agentes finalmente liberaron al hombre porque fueron llamados para ayudar en otro caso, según la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

“Mientras realizaban la aplicación de la ley, los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. se vieron rodeados por una multitud de agitadores que impidieron las operaciones y obstruyeron la aplicación de la ley. Los agentes se vieron obligados a retirarse para responder a una llamada de ayuda de otros funcionarios de la patrulla fronteriza que fueron atacados por alborotadores violentos que los embestían con sus vehículos y los acorralaban”, afirmó McLaughlin.

Hamza Hassan, quien grabó la detención fallida, dijo a CNN que vio a los agentes detenerse en medio de la calle y saltar de su auto antes de que comenzara a grabar.

“Nunca había visto algo así en esta zona. Me quedé impactado por lo que vi”, comentó Hassan y señaló que ha habido menos tráfico peatonal en la zona desde el incidente.

CNN contactó al DHS para obtener detalles sobre el hombre no identificado y el motivo de su detención, pero no recibió respuesta.

