Un temporal del noreste podría traer fuertes lluvias, vientos e inundaciones a la costa este de EE.UU. este fin de semana

Por María Gilbert, CNN

Una tormenta del noreste se está formando frente a la costa sureste y podría traer graves amenazas, además de un tiempo sombrío, a algunas zonas del litoral atlántico durante el fin de semana.

Todo comienza con un potente frente frío que se desplaza hacia el este sobre Estados Unidos esta semana, dejando tras de sí un clima fresco y típicamente otoñal. Este sistema eventualmente se ralentizará y se estancará al llegar al sureste a finales de la semana.

Se espera que la tormenta del noreste se desarrolle el sábado a lo largo de ese frente estancado, justo frente a la costa sureste, y es probable que agite los mares, provoque lluvias torrenciales en el litoral y genere ráfagas de viento desde Florida hasta las Carolinas y el Atlántico medio.

Podría convertirse en una tormenta del noreste “en toda regla” y “bastante significativa”, advirtió el Centro de Predicción Meteorológica.

Una tormenta del noreste es simplemente un sistema costero que recibe su nombre por la dirección desde la que sus vientos azotan la costa: el noreste.

Las tormentas del noreste son famosas por producir nieve en invierno, pero pueden producirse en cualquier época del año, trayendo consigo fuertes lluvias. Son más frecuentes entre septiembre y abril y suelen desarrollarse entre Georgia y Nueva Jersey.

Las tormentas del noreste más fuertes también se ven potenciadas por la contaminación de los combustibles fósiles que calientan el planeta, según un estudio realizado en julio.

Aún no se sabe con certeza cuánto tiempo permanecerá este sistema cerca de la costa una vez que se desarrolle ni qué tan fuerte será.

Una tormenta persistente significaría días de fuertes lluvias, vientos e inundaciones costeras. Una tormenta más fuerte intensificaría la gravedad de estos impactos.

Independientemente de cuánto tiempo permanezca, la tormenta del nordeste también provocará fuertes olas que podrían hacer peligrosa la natación y contribuir aún más a la erosión de las playas.

Al menos siete viviendas desocupadas en Buxton, Carolina del Norte, se han derrumbado en el Atlántico desde el 30 de septiembre debido al intenso oleaje y la erosión de las recientes tormentas.

Hay dos escenarios que podrían desarrollarse según el pronóstico tal como están las cosas.

En un escenario, la tormenta del noreste se forma el sábado en algún lugar de la costa entre Florida y Carolina del Sur y se fortalece el domingo, manteniéndose bastante cerca de la costa de las Carolinas. El sitema permanece allí al menos hasta el martes, provocando hasta 15 centímetros de lluvia y vientos racheados.

Otro escenario prevé que la tormenta del noreste se desarrolle en un punto similar el sábado y se fortalezca el domingo a medida que avanza hacia la costa de Carolina del Norte.

Posteriormente, se desplazará gradualmente hacia el norte, lo que limitará los días que azotará la costa sureste, pero traerá lluvia, viento y mar picado a las costas del Atlántico Medio y de Nueva Inglaterra.

Pronto debería quedar claro qué escenario prevalecerá, pero independientemente de ello, el sureste y la costa del Atlántico medio deberían esperar un fin de semana tormentoso.

Hasta el momento, Carolina del Norte y las zonas cercanas de la costa parecen ser las más afectadas por los efectos de la tormenta.

Se esperan varios centímetros de lluvia desde el viernes hasta principios de la próxima semana en el este de Carolina del Norte.

Algunas zonas de los Outer Banks podrían registrar cerca de 15 centímetros de lluvia en tan solo unos días, especialmente si la tormenta se detiene. Es posible que se produzcan inundaciones repentinas localizadas en cualquier zona afectada por esta lluvia torrencial.

Los vientos azotarán la costa a partir del viernes, alcanzando su máximo a finales del sábado y principios del domingo. Se esperan ráfagas de hasta 80 km/h en los Outer Banks y de 32 a 64 km/h en el este de Carolina del Norte.

Un evento de inundaciones costeras de varios días podría desarrollarse también en los Outer Banks y las costas cercanas, con niveles de marea a finales de esta semana y este fin de semana apenas por debajo de sus marcas más altas del mes.

Después de que la tormenta se aleje del sureste o se disipe por completo, la región podría disfrutar de un breve respiro del clima sombrío. Luego, se espera que llegue otra ola de calor inusual para finales de la próxima semana.

La meteoróloga de CNN Briana Waxman contribuyó a este informe.