Destituyen a la presidenta de Perú, Dina Boluarte

El Congreso de Perú aprobó este viernes una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente” para enfrentar el embate del crimen organizado en el país.

La medida se aprobó durante los primeros minutos del día por 121 votos a favor de 130 posibles.

Por la tarde del jueves, legisladores de oposición presentaron cuatro mociones en la materia para destituir a la mandataria, bajo el argumento de que su Gobierno no ha hecho lo suficiente contra la inseguridad.

Los recursos fueron admitidos a discusión y Boluarte fue citada por la noche del jueves para ejercer su derecho a defenderse, en persona o a través de su abogado.

Boluarte no acudió al Congreso. Su abogado, Juan Carlos Portugal, dijo en un mensaje en X que decidieron no acudir porque consideran que el órgano legislativo violó el debido proceso porque no dio a su representada el tiempo suficiente para presentar su defensa.

“Hoy, el parlamento nacional, ese seno democrático de debate, por excelencia, renunció a esta garantía y consumará su violación. El debido proceso es un derecho, no una ilusión, un acto decorativo o de simple formalidad. ¡No lo convalidaremos!”, dijo.

Tras su destitución, Boluarte dio un mensaje en el Palacio de Gobierno. Acompañada de su gabinete, defendió su gestión.

“En todo momento, invoqué a la unidad, a trabajar juntos, a luchar por nuestro país. Ante este contexto, no he pensado en mí sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas que merecen, merecemos, un crecimiento con estabilidad democrática y un Gobierno que trabaje sin corrupción, como lo hemos venido haciendo”, dijo.

Boluarte asumió la Presidencia de Perú en diciembre de 2022, después de que el Congreso destituyó a Pedro Castillo cuando el entonces mandatario intentaba disolver al órgano legislativo.

La destitución de Boluarte se da en medio de críticas de ciudadanos y algunas protestas por la situación de inseguridad en el país, así como de una baja popularidad de la ahora expresidenta. Una encuesta de Datum International indica que su nivel de desaprobación es del 93 %.

En sustitución de Boluarte, el actual presidente del Congreso, José Enrique Jerí Oré, asumió como presidente de la República, según lo establecido en la Constitución.

