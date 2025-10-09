El escritor húngaro Lászlo Krasznahorkai ganó el Premio Nobel de Literatura por su trabajo de “terror apocalíptico”

Por Christian Edwards, CNN

El Premio Nobel de Literatura 2025 ha sido otorgado a László Krasznahorkai, novelista húngaro que afirmó que sus novelas oscuras y difíciles buscan examinar la realidad “hasta la locura”.

Al anunciar el premio en una ceremonia celebrada este jueves en Estocolmo, Suecia, el Comité del Nobel elogió a Krasznahorkai “por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Con solo un puñado de sus obras traducidas al inglés, el crítico literario James Wood escribió una vez que los libros de Krasznahorkai “se pasan de mano en mano como una moneda rara”. Pero el Comité Nobel dijo que el premio reconocía una obra “caracterizada por el absurdismo y el exceso grotesco” y que ha recibido elogios generalizados.

Nacido en Gyula, Hungría, en 1954 —dos años antes de la Revolución Húngara que fue reprimida brutalmente por la Unión Soviética— Krasznahorkai ha dicho que creció “en una situación y en un país donde una persona maldita con una sensibilidad estética y moral aumentada como yo simplemente no puede sobrevivir”.

Apodado por la fallecida ensayista estadounidense Susan Sontag como el “maestro contemporáneo del apocalipsis”, las novelas de Krasznahorkai —a menudo ambientadas en temblorosos pueblos de Europa Central— retratan a los habitantes buscando significado en símbolos esparcidos en un mundo sin Dios.

En “La melancolía de la resistencia”, publicada en 1989, un circo ambulante llega a un pueblo miserable, trayendo consigo únicamente el cadáver de una ballena gigante. La ballena parece un símbolo potente, un posible guiño a “Moby Dick” de Herman Melville, o incluso a Jonás siendo tragado por un pez enorme en el Antiguo Testamento, pero el significado de Krasznahorkai permanece en la oscuridad. En cambio, una de las aldeanas, la Sra. Eszter, ve la llegada del circo como una oportunidad para sembrar el caos. El “misterioso y amenazante espectáculo desencadena fuerzas extremas, propiciando la propagación de la violencia y el vandalismo”, declaró el comité. La Sra. Eszter luego culpa del desorden a “fuerzas siniestras”, que buscan erradicar la violencia y tomar el control del pueblo. En dos semanas, la Sra. Eszter ha moldeado el pueblo a su imagen, “barrió lo viejo y estableció lo nuevo”, escribe Krasznahorkai.

Si bien la novela se lee como una alegoría del auge del fascismo, no está claro si Krasznahorkai busca que sus lectores extraigan alguna lección de ella. Sus novelas a menudo se resisten a las soluciones morales pulidas. En una entrevista de este año, declaró rotundamente que “el arte es la respuesta extraordinaria de la humanidad a la sensación de pérdida que es nuestro destino”, y no es, se podría suponer, un consejo sobre qué hacer con esa “perdición”.

Lo primero que llama la atención al lector de Krasnahorkai son sus frases: largas, serpenteantes, autoreformulables. El novelista dijo una vez que el punto “no pertenece a los seres humanos; pertenece a Dios”. El resultado, como dice su traductor George Szirtes, es un “lento flujo de lava narrativa”.

Si bien el mundo de sus novelas suele ser escaso, las frases son densas como el granito. En su novela debut de 1985, «”átántangó”, en la que los aldeanos intentan descifrar si el recién llegado Irimiás es un estafador o un salvador, una frase que describe un amanecer ocupa casi toda una página:

“…hacia el este, veloz como la memoria, el cielo se ilumina, escarlata y azul pálido, y se inclina contra el horizonte ondulante, para ser seguido por el sol, como un mendigo que pinta a diario hasta su lugar en las escaleras del templo, lleno de angustia y miseria, listo para establecer el mundo de las sombras, para separar los árboles unos de otros, para levantar, de la gélida y confusa homogeneidad de la noche en la que parecen haber quedado atrapados como moscas en una telaraña, una tierra y un cielo claramente definidos con animales y hombres distintos, la oscuridad aún en fuga en el borde de las cosas, en algún lugar al otro lado del horizonte occidental, donde sus innumerables terrores se desvanecen uno a uno como un ejército desesperado, confundido y derrotado”.

“Sátántangó” fue llevada al cine por el director húngaro Béla Tarr en 1994, con quien Krasznahorkai ha colaborado en varios guiones. A pesar de sus siete horas de duración, Sontag afirmó que la película era “cautivadora a cada minuto”.

El año pasado, el Nobel fue para Han Kang, autora surcoreana elogiada por su “intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”.

El premio de 2023 fue otorgado a Jon Fosse, novelista y dramaturgo noruego cuya “reducción radical del lenguaje y la acción dramática expresa las emociones humanas más poderosas de ansiedad e impotencia de la manera más simple”, declaró el comité.

El premio está dotado con 11 millones de coronas suecas (US$ 1 millón).

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.