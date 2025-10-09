El IRS suspende temporalmente a casi la mitad de su personal durante el cierre del Gobierno, lo que genera caos y confusión

Por René Marsh y Tami Luhby, CNN

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) comenzó el miércoles con suspensiones temporales a casi la mitad de su personal debido al cierre gubernamental, lo que generó caos y confusión entre los empleados a medida que la noticia se extendía por las oficinas de la agencia en todo el país.

La agencia informó de la actualización de su plan de contingencia para el cierre que suspendería temporalmente a más de 34.400 de sus 74.300 empleados el miércoles. Inicialmente, el IRS indicó que toda su fuerza laboral permanecería en sus puestos gracias a los fondos de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022. Sin embargo, en su plan de contingencia original indicaba que la dotación de personal se mantendría solo durante los primeros cinco días hábiles, y no hay indicios de que el cierre, que comenzó el 1 de octubre, esté llegando a su fin.

Un cierre prolongado podría causar mayores problemas a medida que se acerca la fecha límite de extensión para la presentación de impuestos del 15 de octubre, dijo María Ramos, presidenta de la sección del Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro (NTEU) en Austin, Texas, donde trabaja en el procesamiento de declaraciones de impuestos en papel.

“Las declaraciones de impuestos llegarán”, dijo, “pero no habrá nadie para procesarlas”.

En Kansas City, Shannon Ellis, presidenta de la sección sindical NTEU, describió “mucha confusión” el miércoles por la mañana cuando se notificó a los empleados sobre su situación.

Un sistema de notificación de emergencias, generalmente utilizado para alertas meteorológicas o emergencias en edificios, envió un mensaje grabado informando al personal que “a partir del 8 de octubre, se les considera en licencia sin goce de sueldo” a menos que reciban una notificación de su gerente, declaró Ellis a CNN.

Pero poco después, Ellis añadió que los gerentes comenzaron a llamar a los empleados para decirles que “ignoraran ese mensaje” y que “siguieran trabajando como siempre”.

Hasta bien entrada la tarde, algunas personas seguían sin saber su situación, añadió.

En el IRS y otras agencias, algunos empleados deben continuar trabajando sin paga durante el cierre, mientras que otros están en licencia sin goce de sueldo y se quedan en casa. Pero una tercera categoría, la de “exentos”, ha aumentado la confusión. Los empleados clasificados como exentos continuarán trabajando y recibiendo su salario, aunque los líderes sindicales afirman que nadie ha explicado de dónde provienen esos fondos.

En su plan de contingencia actualizado, el IRS indicó que prácticamente la totalidad de los 39.870 trabajadores que permanecerán en sus puestos serán compensados ​​con “un recurso distinto a las asignaciones anuales”. En su plan de cierre original, la agencia indicó que podría pagar a toda su fuerza laboral con fondos de la Ley de Reducción de la Inflación.

La IRA originalmente otorgó a la agencia aproximadamente US$ 80.000 millones en fondos de la Ley de Reducción de la Inflación, para utilizarlos durante 10 años en mejorar el servicio al cliente, ampliar la aplicación de la ley, actualizar la tecnología y contratar más personal. Desde entonces, los legisladores republicanos han intentado rescindir el dinero, recortando casi US$ 42.000 millones de la asignación.

Ellis dijo que algunos empleados que habían sido considerados esenciales en cierres anteriores fueron suspendidos temporalmente esta vez, incluyendo a los empleados responsables de abrir y escanear las declaraciones de impuestos y los pagos enviados por correo, una tarea crucial para el procesamiento de documentos. “Que yo sepa, todas esas personas fueron suspendidas de empleo”, dijo Ellis, añadiendo que este no fue el caso en cierres anteriores.

“Ya teníamos poco personal tras meses de renuncias y despidos”, añadió. “Y ahora esto”.

El IRS tiene una gran carga de trabajo: actualmente está implementando decenas de cambios en la legislación tributaria contenidos en la Ley “One Big Beautiful Bill” de los republicanos, incluyendo algunos que entran en vigor este año.

Para aumentar la confusión, el plan actualizado de la agencia indicaba que el plan podría modificarse de nuevo en cinco días y que la dotación de personal se mantendría hasta abril.

La mayoría de los empleados que se mantendrán trabajan en servicios al contribuyente, incluyendo representantes de servicio al cliente, examinadores fiscales y personal que procesa las declaraciones de impuestos con pagos, según el plan de contingencia. Además, algunos agentes de ingresos y examinadores fiscales de la división de pequeñas empresas, así como algunos defensores locales del contribuyente, permanecerán en sus puestos, entre otros empleados.

Entre las actividades importantes que cesarán se encuentran los servicios al contribuyente, como responder a las preguntas de los contribuyentes fuera de la temporada de declaración de impuestos y los cobros no automatizados.

En Memphis, donde aproximadamente 4.500 empleados del IRS conforman la tercera sección sindical más grande de la agencia, Gibson Jones, presidente de la sección sindical local de NTEU y empleado del IRS, declaró a CNN que la “gran mayoría” de los trabajadores fueron suspendidos temporalmente el miércoles, dejando solo “equipos mínimos muy limitados” en las unidades de negocio del IRS.

Al igual que Ellis, Jones afirmó que el sindicato no ha recibido claridad sobre cómo la agencia está determinando quién es esencial y quién no esencial, y señaló que en cierres anteriores, muchos de los empleos suspendidos temporalmente el miércoles recibieron un trato diferente.

“El personal de atención al cliente no fue suspendido temporalmente en el campus del IRS en Memphis en cierres anteriores”, dijo. “Esta vez, la gran mayoría ha sido enviada a casa”.

Según Jones, alrededor de 150 agentes de ingresos y funcionarios de recaudación de impuestos también han sido suspendidos temporalmente.

“Estamos en un cierre gubernamental por cuestiones de dinero”, dijo Jones, “y las personas que podrían estar recaudando más dinero para el gobierno federal han sido suspendidas temporalmente. Básicamente, han paralizado estas funciones de recaudación de ingresos e impuestos”.

Jones dijo que espera que los contribuyentes comiencen a sentir el impacto de inmediato: tiempos de espera más largos en las líneas telefónicas, más llamadas interrumpidas y retrasos en los reembolsos o el procesamiento a medida que se acerca la fecha límite de solicitud de extensión del 15 de octubre.

CNN contactó tanto al IRS como al Departamento del Tesoro, la agencia que supervisa el IRS, para obtener comentarios.

Normalmente, los funcionarios de recursos humanos del Tesoro se coordinan con el sindicato para explicar qué empleados se consideran esenciales. “Eso no sucederá esta vez”, dijo Jones.

Los gerentes simplemente informan a los empleados individualmente. Los sindicatos han quedado completamente al margen de esto. Añadió que no está claro qué criterios se están utilizando. “No hay una lógica clara sobre a quién se le informa que está suspendido temporalmente y a quién no”.

En Atlanta, la presidenta de la sección sindical NTEU, Denise Wells-Gomez, afirmó que los empleados recibieron “orientaciones contradictorias de los gerentes sobre si los trabajadores esenciales podían tomarse vacaciones programadas o licencia médica”.

Mensajes vistos por CNN indicaban al personal esencial que no se podían usar vacaciones ni licencia por enfermedad, y que cualquier ausencia, incluso para cirugías o procedimientos médicos, se consideraría ausencia sin permiso (AWOL).

Un mensaje interno de los gerentes al personal, visto por CNN, advertía que podrían ser despedidos si los empleados no se presentaban el día que decidieran realizar una auditoría.

Sin embargo, durante una reunión de personal, el director de la oficina de Atlanta pareció desconocer que se estaba distribuyendo esta orientación y aclaró que los trabajadores esenciales aún podían tomarse vacaciones, si su gerente lo aprobaba. A pesar de eso, los empleados siguieron recibiendo instrucciones de que no se permitirían excepciones.

En Austin, Ramos estuvo entre quienes fueron suspendidos el miércoles. Dijo que condujo una hora y media en un vehículo compartido hasta la oficina del IRS, esperó cuatro horas y luego le dijeron que se fuera a casa.

“En un momento en que no nos iban a pagar, la gente podría haber usado ese dinero para la gasolina”, declaró Ramos a CNN. “Fue tiempo perdido y dinero gastado que no era necesario, solo para estar sentados durante cuatro horas y descubrir que estaban suspendidos. En cierres anteriores, sabíamos esa información de antemano”.

