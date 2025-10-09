Jueza bloquea por dos semanas el despliegue de la Guardia Nacional de Trump en Illinois mientras Oregon espera una decisión

Por Elizabeth Wolfe, Bill Kirkos y Holmes Lybrand, CNN

Las salas de los tribunales federales en lados opuestos del país sirvieron este jueves como escenarios para el enfrentamiento en curso entre ciudades lideradas por demócratas y el Gobiero de Trump, mientras los jueces evaluaban si el presidente está excediendo su autoridad al desplegar miltares de la Guardia Nacional para sofocar manifestaciones fuera de instalaciones de ICE cerca de Chicago y Portland.

En un contundente fallo oral desde Chicago, la jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU., April Perry, concedió una orden de restricción temporal que detiene el despliegue de soldados del Gobierno de Trump en el estado de Illinois durante dos semanas.

“No he visto ninguna evidencia creíble de que haya habido rebelión en el estado de Illinois” que justifique la federalización de los soldados de la Guardia Nacional, dijo Perry, calificando las evaluaciones del Departamento de Seguridad Nacional sobre las protestas como “poco fiables”.

Enviar militares solo “echaría más leña al fuego”, añadió Perry. No está claro cuáles serán los próximos pasos para los guardias que ya están en el área de Chicago. El Departamento de Defensa dijo a CNN que las tropas “permanecerán en estado federalizado” mientras la orden esté en vigor.

Mientras tanto, en la Costa Oeste, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito consideró si el Gobierno de Trump debería ser bloqueada de federalizar la Guardia Nacional de Oregón para responder a las protestas de ICE en Portland. Aún no han emitido una decisión, aunque el fiscal general del estado, Dan Rayfield, dijo que espera un fallo “en los próximos días”.

Aunque las audiencias ocurrieron a miles de kilómetros de distancia, los argumentos fueron inquietantemente similares, enfrentando a ambos lados mientras presentaban visiones marcadamente diferentes de la realidad en el terreno, y discrepaban fundamentalmente sobre si la situación amerita la severidad de la intervención federal.

El resultado de las audiencias gemelas podría sentar un precedente para futuras intervenciones federales en la aplicación de la ley local, aunque Trump ha sugerido que buscaría una forma de eludir los tribunales si no fallan a su favor.

A continuación, los puntos clave de las audiencias de hoy.

Líderes en Oregon e Illinois han cuestionado enfáticamente las caracterizaciones del Gobierno de Trump de sus ciudades como “devastadas por la guerra” y violentas de manera incontrolable, argumentando en los tribunales que la situación en el terreno no es tan extrema como describen los funcionarios federales.

En su fallo, la jueza Perry señaló que las mayores protestas en la instalación de ICE en el suburbio de Broadview, Illinois, no superaron los 200 asistentes. En ese caso, dijo, había unos 100 agentes de la ley estatales y locales presentes y capaces de manejar la multitud.

La intervención de funcionarios federales no ha parecido necesaria, y el despliegue de militares en el suburbio de Chicago podría alimentar “disturbios civiles”, dijo Perry.

Cuando los agentes federales se han involucrado, su uso de agentes químicos ha sido “arbitrario e indiscriminado”, añadió, citando a la policía de Broadview. La alcaldesa de Broadview, Katrina Thompson, ha acusado previamente a los agentes federales de crear “caos” al “desplegar innecesariamente gases lacrimógenos, gas pimienta, macis y balas de goma contra individuos y reporteros”.

El Gobierno de Trump ha acusado a los manifestantes en Broadview de fomentar “violencia continua y sostenida” contra el personal de ICE y la propiedad federal.

En los documentos presentados por la administración en Chicago, los abogados afirman que han documentado lesiones que incluyen un ligamento cruzado anterior desgarrado, una rodilla hiperextendida, múltiples laceraciones y una barba arrancada del rostro de un agente. Algunos agentes también han sido hospitalizados después de ser físicamente derribados por alborotadores, según el documento.

Un abogado de Illinois dijo que parte de la conducta de los manifestantes contra los funcionarios es “por supuesto deplorable”, pero que se debe dar deferencia a las fuerzas del orden locales para manejar la situación.

El panel de tres jueces del tribunal de apelaciones —que incluía a dos designados por Trump— desafió en varias ocasiones a los abogados de Oregón y Portland durante la audiencia, mostrando escepticismo ante sus afirmaciones sobre la gravedad de las protestas.

Durante los argumentos, la asistente del fiscal general del estado, Stacy Chaffin, señaló que un tribunal inferior determinó “que las protestas en las instalaciones de ICE en Portland eran pequeñas, de menos de 30 personas, en su mayoría tranquilas y generalmente pacíficas”.

El juez Ryan D. Nelson —designado por Trump— respondió diciendo que esa afirmación era “claramente errónea”.

“Claramente ha habido protestas de más de 30 (personas)”, dijo Nelson. “A menos que estén tratando de limitarlo a ciertos períodos de tiempo, tenemos pruebas en el expediente de que hubo protestas de hasta 200 personas”.

“Generalmente eran pequeñas”, dijo Chaffin.

Los abogados del Departamento de Justicia dijeron a los jueces que las protestas en la instalación han “obstaculizado significativamente” a los agentes federales. El abogado del Departamento de Justicia, Eric McArthur, argumentó que los manifestantes están “lejos de ser el grupo pacífico y tranquilo” que el Estado de Oregon “intentó hacer parecer”.

Las preguntas de los jueces indicaron que su fallo podría considerar las protestas que tuvieron lugar en meses pasados, no la situación actual en el terreno.

La jueza Bridget Bade, la otra designada por Trump, señaló que la instalación de ICE estuvo cerrada durante más de tres semanas a partir de mediados de junio, en el punto álgido de la violencia de las protestas.

“¿Son esos hechos irrelevantes para que el presidente determine la amenaza y si existe una amenaza para que el Departamento de Seguridad Nacional pueda hacer cumplir las 400 leyes que tiene a su cargo?”, preguntó Bade.

Chaffin argumentó que el tribunal no debería juzgar la necesidad de acción militar en Portland ahora basándose en hechos de hace meses. Los abogados de Oregon argumentaron que Trump actuó retroactivamente cuando citó enfrentamientos pasados como justificación para enviar a la Guardia.

Nelson volvió a desafiar al estado.

“Ustedes dicen, bueno, si no lo hacen en una ventana estrecha, pierden su derecho (a implementar lo militar)”, dijo Nelson. “Eso simplemente parece artificialmente restringido”.

Incluso si el tribunal falla a favor del Gobierno de Trump y permite la federalización de la Guardia Nacional de Oregon, los militares aún no pueden ser desplegados en Portland debido a una orden judicial separada vigente al menos hasta el 19 de octubre.

“Rebelión, insurrección. Guerra. Estas son palabras fuertes”, dijo un abogado de Illinois al inicio de la audiencia en Chicago.

Los abogados en ambos casos parecían coincidir en que la amenaza existencial de una rebelión contra el Gobierno de EE.UU. —una de las pocas circunstancias en las que el presidente tiene la autoridad legal para federalizar la Guardia Nacional— es un asunto serio.

Pero qué constituye una rebelión y cómo se define ante los ojos de la ley fue el punto clave de desacuerdo entre los estados y el Gobierno de Trump en ambas audiencias.

“No hay rebelión en Illinois”, dijo un abogado del estado, calificando la afirmación de amenaza de rebelión como “audaz”.

En su fallo, Perry dijo que no vio evidencia de rebelión, que definió como “resistencia deliberada y organizada que se opone abiertamente al gobierno en su conjunto”.

Anteriormente, el abogado del Departamento de Justicia, Eric Hamilton, argumentó que no era necesario que existiera un acto real de rebelión, solo la amenaza de uno.

También dijo que el tribunal no necesita decidir qué es una rebelión.

“Creo que sí”, respondió Perry.

Mientras tanto, en Portland, la jueza Susan P. Graber preguntó a los abogados del Departamento de Justicia al inicio de la audiencia si las manifestaciones en Portland cumplían con el estándar legal de “rebelión”.

McArthur, el abogado del Departamento de Justicia, dijo que la rebelión es “una resistencia deliberada y organizada por la fuerza y las armas a las leyes y operaciones del Gobierno”.

El estado argumentó a favor de una definición legal más estricta. Chaffin dijo que las rebeliones “son emergencias inusuales y extremas”, señalando que las otras circunstancias en las que los presidentes tienen el poder de federalizar a los guardias involucran invasión de potencias extranjeras. Ella argumentó que la situación debería considerarse una rebelión cuando surjan circunstancias “que puedan ser vitales para la existencia de la Unión”.

El Departamento de Justicia no descartó ampliar la Guardia más allá de las instalaciones de ICE

Presionado por la jueza Perry sobre si la presencia de la Guardia Nacional en Illinois estaría limitada a ciertos lugares, el Departamento de Justicia sugirió que podrían desplegarse más allá del área alrededor de la instalación de ICE en Broadview.

Perry preguntó si los soldados también podrían estar presentes en vecindarios, incluso cerca de escuelas. Hamilton dijo que podría ser posible al proteger a agentes federales o propiedad federal.

“¿Resolverán crímenes en Chicago?”, preguntó Perry a Hamilton.

“Ciertamente, hasta cierto punto”, respondió Hamilton. Y agregó: “La misión, nuevamente, es una de protección federal”.

Al concluir la audiencia en Chicago, la jueza escuchó una súplica final del estado, instándola a reconocer lo que considera una amenaza existencial para los derechos estatales protegidos constitucionalmente.

Christopher Wells, un abogado de la Oficina del Fiscal General de Illinois, afirmó que los argumentos del día representaban una sola cosa. “Esa lucha es la Décima Enmienda. Punto final”, dijo, refiriéndose a la enmienda que reserva el poder para los estados.

Wells describió el intento de Trump de eludir la voluntad del estado como impactante y “autoritario”. Advirtió que el momento representaba un “grave riesgo de tiranía desenfrenada”.

El Departamento de Justicia siguió con los alegatos finales, y Hamilton argumentó que el juicio de Trump es “irrecurrible”.

Uno de los jueces que revisa el caso de Portland reconoció la preocupación por el potencial de establecer un precedente peligroso.

El juez Nelson dijo al tribunal que no estaba “tratando de restar importancia” a las preocupaciones de que el despliegue de la Guardia Nacional sea una “pendiente resbaladiza” y no descartó la posibilidad de que las tropas puedan ser utilizadas ilegalmente en el futuro.

“No estoy tratando de restar importancia a eso”, dijo Nelson sobre la preocupación por el uso ilegal de las tropas. “Bien podría ser que las fuerzas se utilicen de manera inapropiada, pero no tenemos evidencia de eso en este momento”.

Andy Rose y Shimon Prokupecz de CNN contribuyeron a este informe.