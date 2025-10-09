Las 5 cosas que debes saber este 9 de octubre: Israel y Hamas, Bad Bunny y muerte de Miguel Ángel Russo

CNN en Español

Bad Bunny podría condicionar el futuro de Trump. Comey se declara inocente e irá a juicio. Murió Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que Israel y Hamas acordaron la primera fase de un marco que permitirá la pronta liberación de todos los rehenes. Trump también señaló que podría viajar a Medio Oriente una vez que se alcance un acuerdo.

Bad Bunny encabezará el espectáculo del Super Bowl 2026, y su elección desató la ira del mundo MAGA. Trump dice no conocerlo, pero el artista puertorriqueño, ícono global y voz influyente entre los jóvenes latinos, se convierte en figura incómoda para la derecha. Su actuación llega cuando el voto hispano puede definir las elecciones, y su presencia en el mayor escenario televisivo del país promete ir más allá del entretenimiento. Análisis de Juan Carlos López.

El presidente Donald Trump ha estado utilizando cifras ficticias para justificar sus polémicos ataques militares a embarcaciones que supuestamente transportaban narcóticos en el Caribe, cerca de Venezuela. CNN verifica.

Miembros de la Guardia Nacional de Texas se han desplegado en el área metropolitana de Chicago, dijo un funcionario el miércoles por la noche, mientras abogados se preparan para audiencias judiciales críticas sobre militares federalizados a 3.200 kilómetros de distancia unos de otros, en medio de una batalla en curso entre el presidente Donald Trump y ciudades lideradas por demócratas. El Gobierno Trump está vinculando los despliegues planeados en Chicago y Portland, Oregon, a protestas cada vez más tensas fuera de las instalaciones de ICE.

El exdirector del FBI, James Comey, se declaró inocente este miércoles de dos cargos penales durante la lectura de cargos en su contra, en la que sus abogados anunciaron que planean presentar varias mociones con la esperanza de que el caso sea desestimado antes de llegar a juicio. Si es declarado culpable de los cargos de hacer declaraciones falsas y obstruir un procedimiento del Congreso, Comey enfrenta hasta cinco años de prisión.

El partido Argentina vs. Puerto Rico que iba a disputarse en Chicago ahora se jugará en…

A. Fort Lauderdale

B. Austin

C. Los Ángeles

D. Anchorage

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Murió Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, a los 69 años

Miguel Ángel Russo, actual director técnico de Boca Juniors, murió este miércoles a los 69 años en su casa, rodeado de su familia, a causa de un paro cardíaco, confirmó el club xeneize a CNN. En la cancha y en la vida, Russo dio la misma lección: el partido se juega hasta el final.

Récord de muertes por ataques de osos en Japón

Un oso arrasó el martes con la sección de sushi de un supermercado en el centro de Japón, en el último de una serie de ataques que han elevado la cifra de muertos de este año a un récord.

Cristiano Ronaldo es ahora el primer futbolista multimillonario, según Bloomberg

Cristiano Ronaldo es el primer jugador multimillonario de la historia tras firmar un contrato de US$ 1.400 millones con el Al Nassr a principios de este año, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

68 millones

Uno de cada cinco habitantes de Estados Unidos es de origen latino por primera vez en la historia, un total de 68 millones de personas, reveló un reporte del proyecto Latino GDP de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y la California Lutheran University.

“Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior, espero que aparezcan sus familias y denuncien”

—Lo dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al referirse a que el último bote destruido por Estados Unidos en el Caribe la semana pasada podría haber sido colombiano.

Regresan a su país los seis mexicanos detenidos en Israel que participaron en la flotilla Global Sumud

Entre aplausos, gritos y consignas, los seis mexicanos detenidos en Israel por participar en la flotilla Global Sumud regresaron a su país. Fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde relataron los maltratos sufridos durante su detención.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: A. El partido de fútbol entre Argentina y Puerto Rico, originalmente programado para la próxima semana en Chicago, fue trasladado a Fort Lauderdale, Florida, debido a la represión migratoria en la ciudad de Illinois.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.