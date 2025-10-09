¿Quiénes son los rehenes que siguen en Gaza: hermanos gemelos, amigos de la infancia y soldados israelíes?

Por Ivana Kottasová, CNN

Todos los rehenes que siguen retenidos en Gaza serán liberados tan pronto como el lunes en la primera fase de un plan de alto el fuego acordado entre Hamas e Israel, dijo el presidente de EE.UU., Donald Trump, el miércoles por la noche.

Más de dos años después de que Hamas y sus aliados secuestraran a 251 personas en Israel y las llevaran a Gaza, 47 rehenes permanecen en el enclave palestino, con al menos 20 que se cree siguen con vida. Los restos de otro rehén, el soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) Hadar Goldin, han estado retenidos allí desde 2014, cuando lo mataron y su cuerpo llevado a la franja.

El Gobierno israelí ha dicho que 26 de los 48 rehenes están muertos, aunque el estado de otros dos —Tamir Nimrodi y Bipin Joshi— sigue siendo incierto. El Gobierno previamente expresó “grave preocupación” por sus destinos.

Los rehenes que se cree están vivos son todos hombres y, salvo uno, tienen entre 20 y 30 años. Las mujeres, los niños y los hombres mayores de 50 fueron liberados en acuerdos de alto el fuego anteriores.

Una mujer, Inbar Hayman, está entre los 26 en Gaza que han sido declarados muertos.

De quienes se cree que siguen vivos o cuyo estado es desconocido, 11 fueron secuestrados del festival de música Nova. Ocho fueron secuestrados de varios kibutz en el sur de Israel, incluidos dos extranjeros que trabajaban en granjas israelíes. Tres son soldados israelíes: dos fueron secuestrados de bases militares y uno de un tanque.

Esto es lo que sabemos sobre ellos.

Los hermanos gemelos Ziv y Gali Berman fueron secuestrados de su casa en el kibutz Kfar-Aza durante el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023. Tenían 26 años en ese momento. En declaraciones a CNN en febrero, su madre, Liran Berman, dijo que otros rehenes liberados le contaron a la familia que los hermanos estaban vivos y separados uno del otro.

Varios de los rehenes fueron secuestrados junto a amigos y familiares, algunos de los cuales ya regresaron a casa.

Los hermanos Ariel y David Cunio fueron secuestrados del kibutz Nir Oz junto a la pareja de Ariel, Yehoud; la esposa de David, Sharon; y sus hijas gemelas de tres años, Yuli y Emma. Sharon, Yuli y Emma fueron liberadas en noviembre de 2023, en virtud de un acuerdo de alto el fuego, mientras que Yehoud fue liberado a comienzos de este año.

Eitan Horn estaba visitando a su hermano Iair cuando ambos fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz. Iair fue liberado a comienzos de este año. En marzo, Hamas difundió un video propagandístico en el que se lo veía despidiéndose de Eitan. La familia Horn dijo que verlo en ese video “les rompió el corazón”.

“Desde que Iair volvió con nosotros, no ha dejado de pensar en Eitan y en todos los demás rehenes que conoció en cautiverio y que siguen allí”, dijo la familia en un comunicado.

Matan Zangauker y su pareja, Illana Gritzewsky, fueron secuestrados del mismo kibutz que los hermanos Horn. Gritzewsky, de nacionalidad mexicana, fue liberada el 30 de noviembre de 2023 como parte de un breve acuerdo de rehenes y alto el fuego, mientras que Zangauker quedó atrás.

Omri Miran, de 46 años, fue secuestrado cuando hombres armados de Hamas irrumpieron en su casa en el kibutz Nahal Oz. En abril de 2024, Hamas difundió un video en el que aparecía Miran junto al rehén israeloestadounidense Keith Siegel, quien ya ha sido liberado.

Guy Gilboa-Dalal y Evyatar David son mejores amigos de la infancia y fueron secuestrados juntos en el festival de música Nova. En febrero de 2025, Hamas filmó a Gilboa-Dalal y David observando cómo otros rehenes eran liberados y publicó el video en Telegram.

El hermano de Gilboa-Dalal, Gal, dijo a CNN que esto equivalía a una tortura psicológica. “Hacerles ver cómo podría ser la libertad para ellos y luego cerrar la puerta y arrastrarlos de nuevo al infierno… es horrible”, dijo.

Avinatan Or también fue secuestrado en el festival Nova junto a su novia, Noa Argamani, quien fue rescatada en una operación de las FDI en el centro de Gaza en junio de 2024. Ella reveló que fueron separados durante el secuestro.

Alon Ohel, Yosef-Chaim Ohana, Elkana Bohbot, Segev Kalfon, Maxim Herkin, Eitan Abraham Mor, Bar Kupershtein y Rom Braslavski también fueron secuestrados en el festival Nova.

Ohel, Ohana, Bohbot, Braslavski y Mor fueron vistos ayudando a heridos en el lugar antes de su secuestro.

Los soldados de las FDI Nimrod Cohen, Matan Angrest y Tamir Nimrodi están entre los más jóvenes aún retenidos en Gaza.

Cohen apareció en un video propagandístico de Hamas publicado en línea el 1 de marzo de este año. Su familia pudo identificarlo gracias a un tatuaje en su brazo, contó su madre, Vicky Cohen, a CNN. “Reconocimos a Nimrod por ese tatuaje. De otro modo, no lo habría reconocido porque no se le oía la voz ni se le veía la cara”, dijo.

Bipin Joshi, un estudiante nepalés, trabajaba en una granja en el kibutz Alumim, en el sur de Israel, cuando fue secuestrado. Su familia dijo esta semana que un video inédito que lo muestra vivo en cautiverio fue recuperado recientemente por las fuerzas militares israelíes en Gaza.

Se cree que el video fue grabado en noviembre de 2023, pocas semanas después del secuestro de Joshi. En un comunicado difundido por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, la familia dijo que el video les dio “una fe inquebrantable” en que Joshi sigue vivo.

Las autoridades israelíes habían dicho anteriormente que existían “graves preocupaciones” por Joshi.

Además de Joshi, cuatro extranjeros siguen retenidos en Gaza: tres de Tailandia y uno de Tanzania.

Tres de los cuatro —Sonthaya Oakkharasri y Sudthisak Rinthalak, de Tailandia; y Joshua Mollel, de Tanzania— han sido declarados muertos por el Gobierno israelí. Se cree que un ciudadano tailandés no identificado sigue vivo.

Los cuerpos de los 26 rehenes que el Gobierno ha declarado muertos también serán devueltos como parte del acuerdo anunciado el miércoles.

Sin embargo, tres fuentes israelíes dijeron a CNN que Hamas podría no conocer la ubicación de los restos de algunos de ellos o no poder recuperarlos. Según una fuente, ese sería el caso de entre siete y nueve de los rehenes fallecidos; otra fuente situó la cifra entre 10 y 15.

Inbar Hayman fue secuestrada en el festival Nova. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos anunció en diciembre de 2023 que Hamas la había matado en cautiverio. Sigue siendo la única mujer rehén en Gaza.

Al menos 13 de los rehenes fallecidos cuyos restos siguen en Gaza murieron durante los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 y sus cuerpos llevados después al enclave palestino.

Entre ellos hay varios soldados israelíes, incluidos dos que eran ciudadanos estadounidenses e israelíes: Omer Maxim Neutra, de Long Island, Nueva York, e Itay Chen.

