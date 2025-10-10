Las 5 cosas que debes saber este 10 de octubre: María Corina Machado, Dina Boluarte, Petro vs. Trump y Gaza

Por CNN en Español

Destituyen a la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Petro desafía a la Casa Blanca. El Gobierno de Israel aprueba resolución de alto el fuego en Gaza. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El Premio Nobel de la Paz 2025 fue otorgado a María Corina Machado por “promover los derechos democráticos del pueblo de Venezuela”. El Comité Noruego del Nobel afirmó que María Corina Machado había ayudado a “mantener encendida la llama de la democracia frente a una oscuridad creciente”. Al anunciar el premio en una ceremonia en Oslo este viernes, el Comité elogió la “lucha de Machado por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El Congreso de Perú aprobó este viernes una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente” para enfrentar el embate del crimen organizado en el país. En sustitución de Boluarte, el actual presidente del Congreso, José Enrique Jerí Oré, asumió como presidente de la República, según lo establecido en la Constitución. En su discurso de asunción, Jerí Oré declaró que el principal desafío de su Gobierno de transición es la seguridad ciudadana.

¿Qué piensan los migrantes que decidieron abandonar EE.UU.? Algunos deportados, otros por decisión propia, comparten un sentimiento común: el fin del sueño americano. Entre ellos, un rapero dominicano, un chef mexicano y familias de El Salvador, Cuba y Ecuador. Estas son las crudas historias de los migrantes que volvieron a sus países en tiempos de Trump.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reclamó a la Casa Blanca que dé detalles sobre las personas que murieron en un reciente ataque de EE.UU. a una lancha en el Caribe, luego de que el Gobierno del presidente Donald Trump dijera que esperaba que se retractara por afirmar que la embarcación era colombiana.

El Gobierno de Israel aprobó la resolución de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza, mediada por Estados Unidos, según la oficina del primer ministro. Las autoridades dijeron que el alto el fuego entrará en vigor de inmediato.

Una jueza federal concedió una orden de restricción temporal que bloquea el despliegue de la Guardia Nacional del presidente Donald Trump en Illinois por dos semanas. La orden llegó solo horas después de que se viera a miembros de la Guardia Nacional de Texas entrando en un edificio de ICE cerca de Chicago.

León XIV denuncia la desigualdad económica y habla del apoyo a los migrantes en su primer gran texto

El papa León XIV, al escribir el primer documento importante de su pontificado, denunció la “dictadura” de la desigualdad económica al tiempo que insistió en que la Iglesia católica está comprometida a apoyar a los inmigrantes “rechazados”.

¿Qué implicará la “mancha” del Pacífico + La Niña para el invierno en EE.UU.?

Una ola de calor marina que abarca gran parte del océano Pacífico norte ya está afectando el clima en América del Norte y se prevé que deje huella en el invierno. El agua oceánica inusualmente cálida, conocida como “la mancha” por su apariencia en los mapas meteorológicos, ha traído aire más templado y húmedo a la costa oeste en las últimas semanas.

Remolinos de polvo revelan sorprendentes vientos furiosos en Marte

El viento en el árido planeta sería invisible si no fuera por el icónico polvo rojo de Marte, que quedó atrapado en los vórtices del viento, creando un fenómeno conocido como remolinos de polvo.

US$ 20.000 millones

Estados Unidos anunció la compra de pesos argentinos y un “swap” —un intercambio de divisas ente bancos centrales que funciona como un préstamo— por hasta US$ 20.000 millones en apoyo del Gobierno de Milei.

“¿Acaso parezco enferma para ti?”

—Lo dijo la cantante Dolly Parton, que quiere que todos sepan que está bien y “no se está muriendo”.

El nacimiento poco común de un hipopótamo alegra al Zoológico de Berlín

El zoológico de Berlín celebra la llegada del primer hijo de Nala, una ejemplar hembra de hipopótamo de 13 años. El poco frecuente nacimiento entusiasma al equipo y a los visitantes.

