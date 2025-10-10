Manifestantes disfrazados de rana vs. influencers mediáticos MAGA: la guerra de información sobre ICE en Portland y Chicago

Análisis por Brian Stelter, CNN

Mientras el Departamento de Seguridad Nacional inunda las redes sociales con videos de “propaganda” y los comentaristas pro-Trump acuden en masa a Portland y Chicago en busca de una “rebelión”, los residentes locales están respondiendo con… disfraces de pollo y chistes inteligentes.

El jueves por la noche en ABC, Jimmy Kimmel presentó un “informe especial” del gobernador de Illinois, JB Pritzker, “informando desde Chicago, devastado por la guerra”.

Pritzker, con chaleco antibalas, interpretó a un reportero de televisión en el videoclip. “Hemos visto a gente obligada a comer perritos calientes con kétchup”, bromeó el gobernador.

Mientras se transmitía el programa de Kimmel, un reportero real de The Oregonian grababa un video afuera de las instalaciones de ICE, que desde hace tiempo han sido un imán para las protestas en Portland. El tema: “Las ranas de las protestas se están multiplicando”.

El video mostró cómo los habitantes de Portland usan disfraces inflables para burlarse de lo que uno de los cosplayers de ranas llamó “una extralimitación insólita del Gobierno”.

El disfraz “desmantela un poco su narrativa”, dijo Jack Dickinson, también conocido como el “Pollo de Portland”, a Willamette Week. “Se vuelve mucho más difícil tomarlos en serio cuando tienen que publicar un video diciendo que Kristi Noem está en el balcón mirando al Ejército Antifa y, en realidad, son como ocho periodistas y cinco manifestantes y uno de ellos está disfrazado de pollo.”

Pritzker y Dickinson tienen algo en común: usan las herramientas a su disposición —cámaras de teléfonos inteligentes, aplicaciones de redes sociales y sátira— para convertir la retórica bélica en un chiste.

“The Daily Show” también lo hizo, con este clip titulado “Imágenes REALES de Portland, 2025. Se recomienda discreción al espectador”.

El periodista conservador Andy Ngo contraatacó la madrugada del viernes afirmando que los disfraces en Portland “sirven para enmascarar el extremismo violento, hacer que la acción directa parezca una reunión familiar ante las cámaras y encubrir la ultraviolencia del pasado”.

Entonces, como siempre, todo se reduce a qué videos y publicaciones la gente decide creer.

Sin embargo, “en el mundo mediático bifurcado de 2025, la relativa calma de un lado es el ‘infierno’ del otro — como describió la Casa Blanca a Portland el miércoles — y la narrativa que la administración Trump ha querido ha sido suministrada por un grupo de influencers de derecha elevados por el propio Sr. Trump,” escribieron Anna Griffin y Aaron West de The New York Times en un nuevo artículo esta mañana.

La mesa redonda anti-Antifa de Trump es solo un ejemplo. “Podcasters, escritores y comentaristas de derecha están acudiendo en masa a ciudades de mayoría demócrata para documentar la situación ante sus audiencias masivas, pero también, en algunos casos como Portland, para enfrentarse a manifestantes de izquierda”, informaron David Ingram y Jo Yurcaba de la NBC.

A menudo resulta útil pensar en pseudoeventos como estas protestas contra el ICE como escenarios, porque entonces se pueden observar a los actores como tales.

Tomemos esta cita, por ejemplo: Jonathan Choe, reportero de televisión local convertido en seguidor de MAGA, le dijo a NBC: “Estamos inmersos en una guerra de información en toda regla, por lo que estar en primera línea es más importante que nunca…”

A veces, un simple montaje fotográfico puede servir como la verificación de datos más poderosa.

A principios de esta semana, cuando el presidente Trump reanudó su insistencia en que “Portland está en llamas”, inicié sesión en Getty Images y busqué fotos de Oregón.

El fotógrafo Spencer Platt acababa de publicar docenas de magníficas fotos de un día en la vida de la ciudad. Un hombre tomando el sol en una plaza pública, una mujer pidiendo café, una pareja paseando por un parque. Esta era la realidad en la ciudad que Trump llamó un “infierno”.

Sí, Platt también tomó fotos nocturnas de agentes en formación mientras los manifestantes se congregaban frente a las instalaciones del ICE. Pero las fotos mostraron la desconexión entre la retórica de Trump de que “Portland está en llamas” y la realidad sobre el terreno.

Oregon Public Broadcasting hizo algo similar el fin de semana pasado, produciendo un video de Instagram con fotos con marca de tiempo que contradecían la hipérbole de Trump.

“Nuestro equipo de OPB informa sobre los hechos a medida que se desarrollan, con el mayor contexto posible”, declaró la CEO de la cadena, Rachel Smolkin. “Cuando los hechos difieren de las declaraciones sobre la ciudad, registramos las discrepancias. El video y las fotos son herramientas poderosas para este tipo de cobertura informativa”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.