Al menos cuatro muertos en un tiroteo nocturno en Mississippi, informa el alcalde

Al menos cuatro personas murieron y otras 12 resultaron heridas en un tiroteo en la ciudad de Leland, en el noroeste de Mississippi, en la noche del viernes o la madrugada de este sábado, según el alcalde de la ciudad.

El alcalde John Lee dijo a CNN que 16 personas recibieron disparos y cuatro murieron cerca del centro de Leland alrededor de la medianoche. Lee no aclaró si los cuatro fallecidos están incluidos entre los 16.

Nadie ha sido detenido en relación con el tiroteo, señaló.

La investigación está en curso, informó el Departamento de Policía de Leland a CNN al ser consultado sobre los reportes del tiroteo. No se proporcionó más información.

El tiroteo ocurrió durante una reunión después del partido de regreso a casa de Leland High School, informó la filial de CNN WAPT, citando al senador estatal Derrick Simmons. CNN no pudo comunicarse de inmediato con Simmons.

“La gente simplemente se estaba reunida y divirtiéndose en el centro de Leland”, declaró Simmons a The Associated Press.

“Es violencia armada sin sentido”, declaró, según AP. “Lo que estamos experimentando ahora es simplemente una proliferación de las armas en circulación”.

El tiroteo no ocurrió cerca de la escuela secundaria, dijo Lee, quien no ofreció más detalles sobre el tiroteo a CNN.

La Oficina de Investigación de Mississippi afirmó estar colaborando en la investigación, pero delegó la responsabilidad a la policía de Leland para que divulgue los detalles del incidente.

Leland, una ciudad de unos 4.000 habitantes, está a unos 185 kilómetros al noroeste de la capital del estado, Jackson.

