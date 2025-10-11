Las lluvias golpean a México: la cifra de víctimas sube a cuando menos 42 personas fallecidas y 27 desaparecidas

CNN en Español

La cifra de víctimas de las fuertes lluvias que han golpeado a México durante las últimas horas subió este sábado a cuando menos 42 personas fallecidas y 27 desaparecidas, de acuerdo con los reportes de autoridades federales y locales.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), organismo del Gobierno federal, dijo esta tarde en un comunicado que tiene registro de 41 muertes, con base en los reportes de gobiernos estatales.

Más tarde, el Gobierno de Puebla, uno de los estados afectados, reportó un fallecimiento más, informó la agencia de noticias EFE.

Con ello —según el cable—, el total ascendió a 42 decesos distribuidos de esta forma: 15 en Veracruz, 10 en Puebla, 16 en Hidalgo y uno en Querétaro.

Acerca de las personas desaparecidas, la CNCP dijo en su comunicado que se mantienen las labores de búsqueda, así como el apoyo correspondiente a las familias.

De acuerdo con los reportes gubernamentales difundidos hasta ahora, el estado más afectado es Veracruz, en la zona del Golfo de México, donde las lluvias han causado fuertes inundaciones en ciudades como Poza Rica, una localidad conocida por su actividad petrolera.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su cuenta de X que se reunió de forma virtual con los gobernadores de las entidades perjudicadas con el fin de tratar las medidas para atender la situación. Agregó que volverán a reunirse por la noche de este sábado.

Tanto en el Pacífico como en el Atlántico, México aún se encuentra en temporada de huracanes.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de EFE.