Trump recibe la vacuna contra el covid-19 y la de la gripe durante su segundo examen físico del año

Por Samantha Waldenberg, CNN

El presidente Donald Trump recibió una vacuna contra el covid-19 y la de la gripe durante su visita al Centro Médico Walter Reed este viernes, informó su médico en un memorando publicado por la Casa Blanca.

“Como preparación para su próximo viaje internacional, el presidente Trump también recibió exámenes de salud preventivos y vacunas, incluidas la vacuna anual contra la influenza y la vacuna de refuerzo actualizada contra el covid-19”, escribió el médico del presidente, el Dr. Sean Barbabella.

Los CDC del presidente han dejado de lado la recomendación general para la vacunación contra el covid-19. Quienes deseen vacunarse deben consultar con un profesional de la salud, un proceso conocido como toma de decisiones clínicas compartidas. Sin embargo, no es necesaria una receta médica.

El médico del presidente también señaló, sin aportar pruebas, que la “edad cardíaca” del presidente es 14 años menor que su edad actual, 79.

“El presidente Trump continúa demostrando excelente salud en general. Su edad cardíaca —una medida validada de vitalidad cardiovascular mediante ECG— resultó ser aproximadamente 14 años menor que su edad cronológica. Continúa manteniendo una agenda diaria exigente sin restricciones”, indicó Barbabella.

La visita del presidente a Walter Reed el viernes fue inusual, ya que fue su segunda al complejo este año. Se sometió a un examen físico en abril, y el médico del presidente lo describió entonces como su examen “anual”.

El presidente aclaró a los periodistas que el viaje del viernes fue un examen “semestral”.

“Lo más evidente es que el equipo médico de la Casa Blanca está preocupado por algo que motivó hoy la realización de pruebas más exhaustivas, y el informe es sorprendente por su falta de franqueza y transparencia”, declaró el Dr. Jonathan Reiner, cardiólogo intervencionista y analista médico de CNN. “Además, carece de datos”.

El informe indica que los resultados de la prueba de Trump son “estables”, pero Reiner explicó que eso no es lo mismo que decir que son normales. “Puedo decir que la presión arterial de alguien es estable. Eso solo significa que la presión arterial no ha cambiado”.

La herramienta derivada de IA para calcular la edad cardíaca “no es una herramienta de uso clínico”, explicó Reiner.

“Quizás sea una herramienta emergente. Pero lo que no nos dicen son las herramientas que sí tenía, que son herramientas clínicas”.

“Ahora mismo es más importante comprender las pruebas básicas para intentar comprender la salud cardiovascular del presidente”, sostuvo.

“¿Cuál es su fracción de eyección? ¿Su corazón se contrae con normalidad? ¿Cuál es su presión arterial? ¿Cuál es su colesterol? ¿Hay indicios de un infarto? ¿Tiene fibrilación auricular? Explíquenos por qué tiene estos hematomas tan graves en las manos, que suelen ser causados ​​por anticoagulantes. ¿Toma algún anticoagulante? Todas estas son preguntas clínicamente muy significativas, mucho más importantes que la edad cardíaca obtenida mediante inteligencia artificial”, inquirió Reiner.

Trump es uno de los presidentes de mayor edad en la historia de Estados Unidos y ha sido objeto de escrutinio por los frecuentes moretones en su mano derecha, que en ocasiones parece haber ocultado con abundante maquillaje.

El médico de la Casa Blanca ha citado los frecuentes apretones de manos y el consumo de aspirina como causa.

La Casa Blanca reveló durante el verano que a Trump le habían diagnosticado insuficiencia venosa crónica. Esta afección es común en personas mayores y fácilmente controlable, pero había generado especulaciones sobre su salud después de que unas fotos mostraran hinchazón en sus piernas.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

Nadia Kounang de CNN contribuyó a este informe.

