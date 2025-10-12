Costa Rica vs. Nicaragua, por las eliminatorias para el Mundial 2026: previa, formaciones, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

Un partido trascendental es el que protagonizarán en el último turno de este lunes Costa Rica y Nicaragua por la cuarta jornada de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026. De un lado, un equipo siempre candidato a clasificar que ha defraudado en lo que va del proceso. Del otro, uno que se juega la última chance de volver a la pelea.

Costa Rica está lejos del presente deseado. La llegada de Miguel “el Piojo” Herrera a la dirección técnica parecía prometer un equipo protagonista, pero, hasta ahora, no se ha visto. Los Ticos no han perdido en lo que va del Grupo C, pero tampoco han ganado. Tres empates consecutivos los tienen en la tercera ubicación a dos unidades de los líderes, Haití y Honduras, que se enfrentarán en el horario previo.

Costa Rica saldrá al campo sabiendo el resultado en Tegucigalpa, pero sabiendo que, primero, debe mejorar la producción propia. Viene de una igualdad sin goles en su visita a Honduras, en un partido donde le costó, y mucho, generar peligro.

A su favor, en su único partido como local hasta ahora mostró una versión mucho más audaz, aunque, también, errática en defensa. Fue en el 3 a 3 ante Haití, en un duelo que arrancó ganando 2 a 0 y donde, tras ir perdiendo 3-2, alcanzó a rescatar un punto en el final. Ser ofensivo sin quedar mal parado será un desafío ante los nicaragüenses.

Por su parte, para Nicaragua es la última oportunidad. Viene de caer estrepitosamente como local ante Haití por 3 a 0, en un partido donde tuvo muchos errores en defensa que su rival no perdonó.

Tiene apenas un punto de nueve posibles, producto, justamente, de un empate ante Costa Rica en la primera jornada. Si no se vuelve con los tres puntos a casa, podría empezar a decir adiós al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

Será el encuentro número 21 entre estas dos selecciones, que mantienen uno de los historiales más desparejos de toda la Concacaf: Costa Rica ganó 17, con dos empates y apenas un triunfo nicaragüense, con 74 goles ticos y solo 12 de Nicaragua. En suelo costarricense la superioridad es aún más marcada: siete triunfos en siete partidos para el seleccionado hoy dirigido por el mexicano Miguel Herrera.

Costa Rica: Keylor Navas: Carlos Mora, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Aaron Murillo, Allan Cruz; Josimar Alcocer, Manfred Ugalde y Alonso Martínez.

Nicaragua: Miguel Rodríguez: Justin Cano, Henry Niño, Oscar Acevedo, Emmanuel Gómez, Josué Quijano; Jason Coronel, Junior Arteaga, Juan Barrera; Ariel Arauz y Ariagner Smith.

10:00 p.m. de Miami.

11:00 p.m. de Buenos Aires.

8:00 p.m. de Ciudad de México.

9:00 p.m. de Bogotá.

4:00 a.m. de Madrid (ya martes).

En Estados Unidos: Paramount+, Peacock, Telemundo Deportes y Amazon Prime Video.

En México: Azteca Deportes, TUDN.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión.

En Sudamérica: Youtube de la Concacaf.

En España: Movistar Plus+, Gol Mundial.

