“Brigadas indígenas”: las nuevas milicias que quiere formar Maduro para defenderse

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este domingo conformar “brigadas milicianas” de pueblos indígenas de Sudamérica para que vayan al país a defenderlo “si fuese necesario”, ante la “amenaza” que, insiste, representa el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del mar Caribe cercanas a la nación sudamericana.

El mandatario, quien encabezó un acto en Caracas por el Día de la Resistencia Indígena, aseguró haber “recibido cartas de varios pueblos indígenas” de América que están “dispuestos a guerrear por defender la República Bolivariana de Venezuela”.

Asimismo, ordenó al comandante general de la Milicia Bolivariana, Orlando Romero, profundizar y acelerar “la expansión” de la milicia “indígena en todos los territorios del país”.

“Si quieres la paz, prepárate para ganar la paz con la unión popular-militar-policial, con la unión nacional permanente. La orden está dada, ganar la paz, ejercer la soberanía permanente en nuestro territorio y mares, y defender el derecho a la vida”, agregó Maduro.

El gobernante recibió de la ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal, lo que ella describió como “una de las armas silenciosas que derrotaron al imperio español”, además de un penacho que, dijo la funcionaria, lo “caracteriza como jefe indio de Venezuela”.

Horas antes, en un acto en el Panteón Nacional -donde reposan los restos del Libertador Simón Bolívar, así como los simbólicos del Cacique Guaicaipuro y la Cacica Apacuana-, Vidal advirtió que el domingo, 533 años después de la llegada de “la Pinta, la Niña y la Santa María”, hay en el Caribe “otros barcos, pero con misiles”.

La ministra hizo referencia al despliegue naval que mantiene EE.UU. bajo el argumento de combatir el supuesto narcotráfico procedente de Venezuela, mientras que Caracas denuncia que se trata de una “amenaza” para propiciar un “cambio de régimen”.

Sin embargo, la funcionaria aseveró que, si bien Venezuela “continúa asediada por el imperio norteamericano y sus aliados”, no se va a repetir “la misma historia”.

