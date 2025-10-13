Hieren a dos activistas venezolanos en un atentado en Colombia, dice Policía Nacional

Por CNN en Español

La Policía Nacional de Colombia informó este lunes que dos ciudadanos venezolanos fueron heridos por disparos de armas de fuego en un ataque en el barrio Los Cedros en Bogotá.

El teniente coronel Ricardo Chaves, de la Policía Nacional, dijo en un comunicado compartido con CNN que los venezolanos “resultaron lesionados por varios impactos de arma de fuego en sus extremidades inferiores”.

Tiempo después el auto presuntamente utilizado en el ataque fue hallado por la Policía con dos pistolas dentro en la localidad de Suba, al norte de Bogotá. La Policía busca a tres personas que habrían huido y abandonado el vehículo.

La Defensoría del Pueblo de Colombia identificó a uno de los heridos como Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de protección internacional en Colombia.

La relatora especial de la ONU Gina Romero indicó en su cuenta de X que Velásquez estaba recibiendo atención médica.

En tanto la organización venezolana de defensa de los derechos humanos Provea indicó que el segundo ciudadano venezolano herido es el activista Luis Peche. No está claro en qué estado se encuentra.

CNN se ha comunicado con la Fiscalía de Colombia para tener más información sobre este hecho, pero no ha recibido respuesta.

La líder opositora venezolana María Corina Machado condenó este lunes el atentado contra Velásquez y Peche.

“Le pedimos a las autoridades colombianas y al gobierno del presidente Gustavo Petro una investigación exhaustiva, transparente y urgente que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia”, dijo en su cuenta de X.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Noticia en desarrollo.