“Demon Slayer” se convierte en la película extranjera que más dinero ha recaudado en EE.UU.

Una película japonesa de animación es ahora la cinta extranjera más taquillera en Estados Unidos, rompiéndo un récord que se mantenía en pie desde hace 25 años.

El anime “Demon Slayer: Infinity Castle” (cuyo título en Japón es “Gekijô-ban Kimetsu no Yaiba Mugen Jô-hen”) recaudó US$ 2,3 millones el fin de semana del 10 al 13 de octubre, según Box Office Mojo, para alcanzar una recaudación en la taquilla estadounidense de US$ 128.668.002.

Esto fue suficiente para desplazar del primer lugar de las películas extranjeras más taquilleras en Estados Unidos a “Crouching Tiger, Hidden Dragon”, de 2000, ganadora de cuatro premios Oscar, que recaudó US$ 128.078.872. Es la única, junto con “Demon Slayer”, que ha superado los US$ 100 millones en recaudación en EE.UU.

Ese Top 10 de películas extranjeras en Estados Unidos, según Box Office Mojo, se completa con “Life is Beautiful” (Italia), “Godzilla Minus One” (Japón), “Hero” (China), “Parasite” (Corea del Sur), “No se aceptan devoluciones” (México), “El laberinto del fauno” (España-México), “Amélie” (Francia) y “Fearless” (China).

El éxito de esta película anime obedece a que se basa en uno de los mangas más populares en Occidente, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, de Koyoharu Gotouge, publicado entre 2016 y 2020. El largometraje es una secuela además de la cuarta temporada de la serie de anime, homónima. Para los fans del anime en Estados Unidos, “Demon Slayer: Infinity Castle” venía precedido de gran expectativa por ver la adaptación en la gran pantalla.

Al 13 de octubre, “Demon Slayer: Infinity Castle” se ubica como la quinta película más taquillera de 2025 a nivel mundial, con US$ 648 millones recaudados en todo el globo, superando a dos películas de superhéroes como “Superman” y “Fantastic Four: First Steps”, en la taquilla global.

