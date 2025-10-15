Boric asegura que Gobierno de Venezuela está vinculado con el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda

Por Cristopher Ulloa, CNN

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se refirió este miércoles al caso del exmilitar venezolano Ronald Ojeda y aseguró que “uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro”.

Si bien el Ministerio Público chileno no ha descartado ninguna hipótesis, la investigación continúa sin mayores resultados: ambos países cerraron acuerdos y también las embajadas de sus países.

Boric señaló que “hoy, junto al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, autoridades y políticos chilenos, honramos su legado y reafirmamos nuestro firme compromiso con la democracia y el diálogo entre quienes piensan distinto, valores que siempre debemos defender”.

El presidente de Chile habló en el marco de la conmemoración en Roma del 50 aniversario del atentado contra el político chileno Bernardo Leighton y su esposa, Ana María Fresno, a manos de agentes de la dictadura de Pinochet en 1975 .

“Cuando vemos como en el mundo se crean y se vanaglorian diferentes internacionales que promueven el odio y la intolerancia. Y ante eso, las fuerzas progresistas debemos responder no solo apuntando con una amenaza, sino que con una alternativa mejor”, aseguró Boric.

“Las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan fronteras para imponer el miedo, cuando creen que pueden hacerlo impunemente. Sin ir más lejos, en Chile tenemos el caso del asesinato de un exmilitar venezolano (Ronald Ojeda), donde uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás maduro, que se robara las elecciones en su patria”.

“No podemos perder de vista que los desvíos autoritarios pueden estar a la orden del día en cualquier parte”, recalcó Boric.

CNN contactó a la Cancillería de Venezuela para pedir comentarios y espera respuesta. En el pasado, Caracas ha negado cualquier vinculación de Venezuela con el secuestro y asesinato de Ojeda, y el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, dijo en abril que tenían “la más absoluta disposición de cooperar” con Chile.

El exmilitar venezolano Ronald Ojeda estaba en su vivienda de Santiago, Chile, el 21 de febrero de 2024, cuando fue secuestrado por personas vestidas como agentes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Nueve días después, el 1 de marzo, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo dentro de una maleta sepultada bajo metros de cemento en la comuna de Maipú, también en la capital. Hasta ahora el caso sigue bajo investigación en Chile y tiene reserva judicial. Las autoridades sostienen que tiene vinculaciones con el crimen organizado.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.