Fósiles de las manos de un pariente extinto del humano revelan características “sorprendentes”

Por Katie Hunt, CNN

En Kenya fueron desenterrados los primeros fósiles que se conocen de la mano de un pariente extinto de los humanos, que revelaron que se trataba de una especie con una destreza inesperada y un agarre similar al de un gorila. Los huesos de la mano, descubiertos junto con fósiles de cráneo y dientes, llevan a los investigadores a creer que estos primeros humanos podrían haber sido capaces de utilizar herramientas de piedra.

Al Paranthropus boisei se lo identificaba previamente solo por su cráneo distintivo y sus grandes dientes, con molares hasta cuatro veces más grandes que los de los humanos actuales, por lo que los investigadores desconocían el aspecto del resto del cuerpo ni cómo interactuaba este homínido con su entorno. Sin embargo, sí teorizaron sobre los enormes músculos masticadores que su mandíbula habría albergado y sus hábitos alimenticios, lo que le valió el apodo de “Hombre cascanueces”.

Los huesos de la mano, notablemente bien conservados, comprenden un pulgar largo, dedos rectos y un meñique móvil que habría permitido a la especie un agarre potente, similar al de los humanos modernos que agarran un martillo. Sin embargo, otras características, como la forma ancha de los huesos de los dedos, se asemejan mucho a las de un gorila.

Se estima que el esqueleto parcial, desenterrado en Koobi Fora, un yacimiento en el extremo oriental del lago Turkana, tiene una antigüedad de poco más de 1,52 millones de años. Los fósiles de dientes y cráneos coincidían con especímenes de P. boisei estudiados previamente, mientras que los huesos de manos y pies resultaron ser únicos entre los homínidos estudiados, un término que se refiere a todas las especies que surgieron tras la división genética de los ancestros de los grandes simios hace entre 6 y 7 millones de años.

“Esta es la primera vez que podemos vincular con seguridad al Paranthropus boisei con huesos específicos de manos y pies”, afirmó Carrie Mongle, paleoantropóloga y profesora adjunta de la Universidad de Stony Brook en Nueva York. Mongle es la autora principal de un estudio sobre los fósiles publicado este miércoles en la revista Nature.

La mano fue “bastante inesperada”, según Tracy Kivell, directora del Departamento de Orígenes Humanos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania.

“Es claramente la mano de un ancestro humano, pero también presenta características notablemente similares a las de los gorilas, lo cual es sorprendente”, declaró Kivell por correo electrónico.

“Ningún otro homínido que conozcamos tiene una morfología de mano tan parecida a la de un gorila, lo que amplía enormemente nuestra perspectiva sobre lo que es ‘posible’ dentro de la historia evolutiva humana del uso de las manos”, añadió. Kivell fue coautora de un comentario publicado junto con el estudio, pero no participó en la investigación.

P. boisei vivió en África oriental entre 1,3 y 2,6 millones de años atrás, coexistiendo con al menos otras tres especies de homínidos: Homo habilis, Homo rudolfensis y Homo erectus.

Algunos investigadores plantearon la hipótesis de que solo las especies del género Homo tenían la capacidad de fabricar herramientas de piedra, aunque descubrimientos recientes han desmentido esta suposición. Artefactos de piedra desenterrados en Kenya, que datan de hace 2,9 millones de años, sugieren que el uso de herramientas estaba más extendido en el árbol genealógico de los homínidos de lo que se creía.

Los homínidos incluyen especies dentro del género Homo, como nuestro propio Homo sapiens; especies extintas más recientemente como los neandertales, que desaparecieron hace 40.000 años; especies tempranas de Homo como el Homo erectus; y especies más distantemente relacionadas como el Australopithecus afarensis, representado por el famoso esqueleto de Lucy en Etiopía, que tiene 3,2 millones de años.

Mongle afirmó que las proporciones de las manos de P. boisei le habrían permitido manipular herramientas de piedra con la misma eficacia que a otras especies de Homo que vivían en África en aquella época. “Este artículo es cuidadoso al no afirmar que Paranthropus fabricara y usara herramientas, sino que afirma que no hay prácticamente nada en la anatomía de la mano que lo impida”, declaró a CNN en un correo electrónico Ryan McRae, paleoantropólogo del Museo Nacional Smithsonian de Historia Natural en Washington.

“Sin una prueba irrefutable de herramientas de piedra halladas en una mano fosilizada, o herramientas de piedra halladas en un yacimiento con solo una especie de homínido representada, es posible que nunca sepamos con certeza quién fabricaba estas herramientas y quién no, pero este artículo supone un gran avance en la hipótesis del ‘Paranthropus, el fabricante de herramientas’”.

Humanos posteriores, como los neandertales y el Homo sapiens, tenían una anatomía de muñeca diferente, y P. boisei, al igual que sus contemporáneos, probablemente no habría podido juntar los dedos con precisión, señaló el estudio.

Los fósiles de manos también sugieren que P. boisei compartía la capacidad de agarre de los gorilas, lo que le habría permitido agarrar y arrancar plantas difíciles de comer, retirando las partes no digeribles con las manos, según el estudio.

Si bien sus poderosas manos indican que habría sido un hábil trepador, los pies del homínido tenían arcos, lo que le permitía un movimiento eficiente.

Esto significa que estaba indudablemente adaptado a caminar erguido sobre dos piernas, afirmó Mongle.

“Debido a la morfología combinada de la mano y el pie, los autores sugieren que esta especie probablemente no era arbórea (trepaba árboles), pero que cualquier convergencia con los gorilas en la mano probablemente se deba a cómo las usaban para procesar alimentos duros. Esto tiene sentido”, añadió McRae, quien no participó en el estudio.

Los fósiles fueron encontrados durante excavaciones realizadas entre 2019 y 2021 por un equipo dirigido por la coautora Louise Leakey. En la década de 1950, sus abuelos, los reconocidos paleoantropólogos Louis Leakey y Mary Leakey, hallaron el primer cráneo de P. boisei en lo que hoy es Tanzania y le dieron el apodo de “Hombre cascanueces”. Sin embargo, las marcas de desgaste en los dientes de la especie indican que, en lugar de romper alimentos duros como nueces, masticaba y molía alimentos duros como tubérculos y raíces para sobrevivir.

Los fósiles más recientes emergieron de una capa de limo arenoso justo encima de un extraordinario rastro de huellas de homínidos hecho público el año pasado.

Las huellas, prensadas en barro blando, fueron atribuidas al P. boisei y al Homo erectus, lo que llevó a los investigadores a creer que ambas especies se cruzaron y pudieron vivir como vecinas, no como competidoras, en el mismo hábitat.

Mongle afirmó que ambas especies habrían ocupado nichos ecológicos diferentes, pero basándose en lo que se conoce del rostro, los dientes, las mandíbulas y, ahora, las manos del homínido, es probable que P. boisei consumiera una dieta especializada de alimentos vegetales como hierbas.

