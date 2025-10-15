Las 5 cosas que debes saber este 15 de octubre: tensión en el Caribe, Trump y Milei, “boicot a EE.UU.” de Canadá

Por CNN Español

El Gobierno de EE.UU. anunció un nuevo ataque contra una embarcación en aguas internacionales del Caribe que, según Washington, transportaba drogas. Este es al menos el quinto episodio confirmado por las autoridades con un saldo de 27 muertos en total, sin que hasta ahora hayan presentado pruebas de sus afirmaciones. El presidente Trump ha vinculado a los pasajeros con narcotraficantes que quieren llevar droga de Venezuela a EE.UU, mientras que el presidente Maduro ha calificado los ataques como “ejecuciones seriales”.

Israel notificó a la ONU que a partir de hoy se limitará el número de camiones con ayuda humanitaria que permite ingresar en Gaza por el retraso en la entrega de los cuerpos de los rehenes fallecidos, informó un portavoz de la ONU. Los restos de 21 rehenes muertos permanecen en el enclave, según el recuento más reciente, luego de que militares israelíes afirmaran que uno de los cuerpos entregados por Hamas durante la noche no corresponde a ningún rehén.

Las tensiones entre EE.UU. y Canadá, agravadas por los aranceles y la amenaza de Trump de convertir a Canadá en el estado 51, desplomaron tanto las ventas de whisky estadounidense como el turismo canadiense. Empresas como Virginia Distillery y Clipper Navigation sufren pérdidas, despidos y cierres temporales, mientras crece la incertidumbre comercial y la reticencia de los canadienses a cruzar la frontera.

La amistad es clara pero no incondicional. Luego de recibir en la Casa Blanca al presidente de Argentina, Javier Milei, y de llamarlo “un gran líder”, Trump condicionó su respaldo a Argentina a que su par sudamericano logre una victoria electoral en los próximos comicios legislativos. “Nuestra aprobación depende de quién gane la elección”, subrayó.

El Gobierno de Trump ejecutó recortes en siete agencias federales el viernes, despidiendo a empleados que manejan una amplia gama de asuntos, desde programas de educación especial hasta la defensa del país contra ciberataques. Los despidos tuvieron lugar después de que la Casa Blanca advirtiera durante varias semanas que usaría el cierre del Gobierno como una oportunidad para seguir reduciendo la fuerza laboral federal.

Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo. El de EE.UU. ya no forma parte de la lista

Tres pasaportes asiáticos encabezan la clasificación de pasaportes más poderosos de este año: Singapur, con ingreso sin visa a 193 destinos en todo el mundo; Corea del Sur, con acceso a 190; y Japón, con 189. Estados Unidos, por su parte, descendió y ya no está en el top 10. Conoce su puesto.

“Demon Slayer” es la película extranjera que más dinero ha recaudado en EE.UU.

Una película japonesa de animación es ahora el film extranjero más taquillero en Estados Unidos, rompiendo un récord que se mantenía en pie desde hace 25 años.

Astrónomos descubren en el espacio un círculo de radio extraño con doble anillo

Una inusual estructura de doble anillo detectada en el espacio con la ayuda de científicos civiles ha resultado ser una rareza cósmica.

US$ 50.000

Los compradores de automóviles nuevos en EE.UU. pueden esperar desembolsar un promedio de más de US$ 50.000 por primera vez en un vehículo, según un informe de Kelley Blue Book.

“Si no se desarman, nosotros los desarmaremos”

—Lo dijo el presidente de EE.UU., Donald Trump, como una advertencia para Hamas tras el acuerdo de cese del fuego en Gaza.

Este teatro en Washington le abre las puertas a jóvenes artistas de bajos recursos

El Teatro Gala se ha convertido en un espacio donde jóvenes con pocos recursos económicos pueden iniciarse en las artes. Abierto a personas con y sin experiencia, ofrece todo tipo de talleres y clases. Según los propios estudiantes, este espacio les ha dado la confianza para explorar sus dotes artísticas y enfrentar sus miedos.

🧠 La respuesta del quiz es: A. Walmart se asoció con OpenAI para que los usuarios puedan navegar y comprar directamente en sus tiendas a través de su popular chatbot ChatGPT.﻿

