Por qué puede que no veas una versión con actores de ‘Kpop Demon Hunters’ en mucho tiempo

“Kpop Demon Hunters” ha dejado a los fans con ganas de más, pero parece que hay un deseo que no se cumplirá.

Maggie Kang, creadora y codirectora de la exitosa película musical animada de Netflix, habló con la BBC junto a su codirector Chris Appelhans sobre lo que viene después. ¿Una cosa de la que parecían seguras? Aquellos que esperan una versión de acción real no la verán pronto.

“Hay tantos elementos del tono y la comedia que se adaptan tan bien a la animación. Es muy difícil imaginar a estos personajes en un mundo de acción real”, dijo Kang. “Se sentiría demasiado realista. Así que, en absoluto, no funcionaría para mí”.

Appelhans estuvo de acuerdo.

“Una de las grandes cosas de la animación es que puedes crear estos compuestos de atributos increíblemente geniales. Rumi puede ser una comediante torpe y, al segundo siguiente, estar cantando y haciendo una patada giratoria, y luego cayendo en picada por el cielo”, dijo. “La alegría de la animación es hasta dónde puedes llevar y elevar lo que es posible. Recuerdo que adaptaron muchos animes diferentes y, muchas veces, simplemente se siente un poco forzado”.

El K-pop es un género musical que se originó en Corea del Sur y ha producido grupos superestrellas globales como BTS y BlackPink.

“KPop Demon Hunters” sigue a un popular grupo femenino que hace éxitos musicales y también caza demonios devoradores de almas, en un intento por proteger a sus fans. Uno de sus mayores desafíos es una banda rival de chicos que en realidad son demonios disfrazados.

La popularidad de la película ha ido más allá de ser solo un placer visual. Tres de las canciones de su banda sonora —“Golden”, “Your Idol” y “Soda Pop”— han llegado al Top 10 de la lista Hot 100, según Billboard.

Ahora hay una gran expectativa de que la película pueda ser nominada a un premio Óscar, a lo que Appelhans bromeó: “El título por sí solo (de la canción ‘Golden’) es claramente cebo para el Oscar”.

“Intentamos hacer algo nuevo y fue realmente difícil, y creo que estamos muy orgullosos de cómo salió”, dijo. “Pero si la gente va a recompensar eso, sería increíble”.

