¿Preocupado por tu trabajo? Aquí te mostramos cómo prepararte para un despido

Las experiencias de los trabajadores federales este año con despidos y suspensiones temporales de empleo pueden parecer extremas. Pero para cualquiera que trabaje para ganarse la vida, son un recordatorio de que, cuando vea señales de que su trabajo puede estar en riesgo, es útil crear un plan financiero.

Empleados del Gobierno estadounidense fueron despedidos masivamente durante los primeros meses de la administración Trump, y cientos de miles fueron recientemente suspendidos sin goce de sueldo debido al cierre parcial del Gobierno. El viernes pasado, Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, anunció una nueva ronda de despidos masivos. Y en un documento judicial presentado ese mismo día, el Gobierno indicó que otras agencias están considerando dejar fuera a más personas.

Los despidos pueden llevarse a cabo de manera diferente en otros lugares, pero es responsabilidad de los empleados de todo el mundo aprender a proteger sus finanzas.

El tiempo que pueda mantenerse entre un trabajo y otro depende de comprender sus necesidades de gasto y los recursos que probablemente tendrá disponibles en caso de perder su puesto.

Averigua cuánto gastas cada mes y en qué específicamente. Es clave para comprender qué gastos son esenciales y cuáles son discrecionales (y que pueden recortarse si la situación se complica).

“Asegúrate de cubrir las necesidades más importantes: comida, alojamiento y atención médica. Se trata de reordenar las prioridades”, dijo Stacy Miller, planificadora financiera certificada y directora ejecutiva de Bayview Financial Planning, con sede en Florida. Esto incluye qué pagos de deuda deben pagarse en su totalidad y cuáles pueden ajustarse si (y solo si) la situación se complica.

Por ejemplo, prioriza el pago de tu hipoteca sobre la factura de la tarjeta de crédito, dijo Miller. “Que no te desalojen”.

Si es posible, intenta pagar el mínimo de tu tarjeta de crédito cada mes para evitar cargos por mora, tasas de interés más altas y una calificación crediticia más baja.

Por otro lado, si puedes liquidar parte de tu deuda ahora, en el futuro te sentirás aliviado. Elige una estrategia de pago que te brinde la mayor satisfacción. Por ejemplo, Miller sugirió: “Empieza con tu deuda con la tasa de interés más alta o tu deuda numérica más alta”.

Los fondos de emergencia pueden reducir tu estrés.

El consejo habitual es tener entre tres y doce meses de gastos de manutención en una cuenta de ahorros de alto rendimiento u otra cuenta de ingresos de fácil liquidación.

Si tu fondo de emergencia es pequeño o inexistente, intenta ahorrar cada vez que recibas un salario. Y si trabajas para una organización donde es muy probable que haya despidos, podrías pausar tus contribuciones a un plan de jubilación laboral durante algunos pagos y redirigir ese dinero a una cuenta de ahorros para emergencias. (Alternativamente, averigua si tu empleador te permite usar tu 401(k) para emergencias sin penalizaciones).

Además, considera qué otro dinero de emergencia podrías tener disponible. Por ejemplo, si eres propietario de tu vivienda, podrías obtener una línea de crédito con garantía hipotecaria. Pero solo úsala si la situación se complica.

Consulta la política de indemnización de tu empleador, si la hay. Calcula cuántas semanas o meses de salario podrías recibir y cuántos meses se subvencionarían tus beneficios de salud.

A continuación, calcula cuánto podrías recibir en prestaciones por desempleo. Cada estado tiene su propia fórmula, así que consulta el sitio web del Departamento de Trabajo de tu estado para ver qué orientación ofrecen y cuánto tiempo podría tardar en recibir tu primer cheque después de solicitarlo.

También considera qué otras fuentes de ingresos tendrás, dijo Miller. ¿Tienes ingresos de una propiedad alquilada o dividendos e intereses de una cuenta de corretaje? ¿Gana tu cónyuge dinero? ¿Hay algún otro trabajo que puedas conseguir para obtener dinero extra si es necesario?

Busca ayuda externa al elaborar un plan de despido si no estás seguro de cuáles son las mejores opciones para tu situación.

Si no puedes pagar esa orientación, puede que haya organizaciones sin fines de lucro que puedan ayudarte, dijo Miller. Por ejemplo, SAVVY Ladies ofrece educación financiera gratuita a mujeres. Y si pertenece a algún sindicato o lugar de culto, estas organizaciones podrían ofrecer orientación gratuita y otro tipo de asistencia.

Si te despiden, informa de tu situación a sus acreedores y proveedores de servicios públicos. Pueden realizar muchos ajustes en sus facturas para aliviar parte de su estrés financiero.

Para los trabajadores federales y militares, existe una amplia gama de recursos de ayuda. Por ejemplo, muchos bancos y cooperativas de crédito ofrecen diversas formas de ayuda financiera a los trabajadores despedidos, desde exenciones de comisiones hasta préstamos de asistencia salarial al 0 %.

Los miembros de grupos de empleados federales, como la Asociación Nacional de Empleados Federales Activos y Jubilados (NARFE, por sus siglas en inglés), pueden ofrecer información y asistencia a los trabajadores despedidos, al igual que grupos como Army Emergency Relief y Blue Star Families.

Y como informó GovExec, los propios trabajadores federales han estado recopilando recursos de forma colectiva en una hoja de cálculo.

