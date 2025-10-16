El esposo separado de la cantante Sia quiere una manutención mensual de US$ 250.000

Por Lianne Kolirin y Alli Rosenbloom, CNN

El esposo separado de Sia está solicitando más de US$ 250.000 en pagos mensuales de manutención conyugal.

La cantante australiana, cuyo nombre completo es Sia Furler, presentó una petición de disolución de matrimonio de su segundo esposo, Daniel Bernad, en marzo. La pareja se casó en 2022 y dio la bienvenida a su primer hijo, Somersault, en 2024.

Pero el matrimonio se rompió debido a “diferencias irreconciliables”, según los documentos presentados por Sia en el tribunal de Los Ángeles a principios de este año. En ese momento, ella solicitó la custodia legal y física total del niño, con derechos de visita para Bernad, según los documentos judiciales.

El viernes, Bernad solicitó una suma mensual considerable, argumentando que dejó su carrera médica como oncólogo radioterapeuta para estar con la cantante, según documentos legales vistos por CNN. El hombre de 47 años dijo que “no tiene fuente de ingresos”, por lo que necesita el apoyo, además de US$ 300.000 en honorarios legales y otros US$ 200.000 para contabilidad forense.

Los documentos judiciales incluyen una extensa declaración de Bernad en la que afirma que él y la cantante establecieron una clínica de tratamiento con ketamina en 2022. Sin embargo, dijo que ella retiró la financiación del proyecto después de que su matrimonio se rompiera, lo que lo dejó sin ingresos.

La presentación incluyó detalles sobre el nivel de vida al que estaban acostumbrados. “Sia y yo vivíamos un estilo de vida lujoso y de clase alta”, dijo Bernad, señalando que vivían en una casa de 883 metros cuadrados en Toluca Lake, en Los Ángeles, que, según él, tenía un valor estimado de US$ 12,5 millones. “Nunca necesitábamos controlar nuestros gastos de vida”, dijo.

Dijo que empleaban entre 10 y 12 personas en su casa, incluidos dos chefs personales y dos masajistas, y que viajaban con frecuencia, a menudo en jet privado.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Sia y Bernad para obtener comentarios.

La cantante estuvo casada anteriormente con Erik Anders Lang de 2014 a 2017. También ya era madre —y abuela— antes de dar la bienvenida a Somersault. En 2019, adoptó a dos jóvenes de 18 años que estaban por salir del sistema de acogida, uno de los cuales se convirtió en padre en 2020.

