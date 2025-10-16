Las 5 cosas que debes saber este 16 de octubre: CIA en Venezuela, ICE en Chicago, María Corina Machado y Mundial Sub-20

Por CNN en Español

Juez del condado de Chicago prohíbe a ICE realizar arrestos en las cortes. Argentina avanza a la final del Mundial Sub-20. Trump critica a la revista Time. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente Donald Trump dijo que autorizó a la CIA a operar en Venezuela para frenar el flujo ilegal de migrantes y drogas desde el país sudamericano, pero no llegó a afirmar que la agencia tendría autoridad para ir contra el presidente Nicolás Maduro. Estas declaraciones extienden la decisión de ampliar la autoridad de la CIA para realizar ataques letales y llevar a cabo acciones encubiertas en la región.

El juez principal del condado de Cook que incluye Chicago —escenario de una ofensiva federal contra la inmigración en los últimos meses— firmó una orden que prohíbe al ICE arrestar a personas en los tribunales. La orden, vigente desde el miércoles, prohíbe las detenciones dentro de los juzgados, en estacionamientos, aceras y entradas para que los “litigantes y los testigos puedan comparecer sin temor a ser arrestados”, según el texto.

Al menos un ataque militar estadounidense en el Caribe en los últimos dos meses tuvo como objetivo a ciudadanos colombianos en un barco que había partido desde Colombia, según dos personas informadas por el Pentágono sobre las acciones. Las fuerzas armadas de EE.UU. han ejecutado al menos cinco ataques hasta la fecha contra cinco barcos diferentes en el Caribe.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que Ucrania recibirá “poder de fuego” a través de las compras de armas estadounidenses por parte de las naciones europeas. Sin embargo, aún no está claro si eso incluye misiles Tomahawk de fabricación estadounidense.

La Cámara de Senadores de Uruguay aprobó este miércoles el proyecto de ley de Muerte Digna, con el que el país sudamericano legalizó la eutanasia. Uruguay se convierte así en el tercer país de América en aprobar la eutanasia, luego de Canadá y Colombia.

¿Qué revelan los fósiles de las manos del Paranthropus boisei, un pariente extinto del humano?

A. Que esa especie no tenía pulgares.

B. Que los primeros humanos se hurgaban la nariz.

C. Que los ancestros de los humanos tenían seis dedos.

D. Que los primeros humanos habrían sido capaces de utilizar herramientas de piedra.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Trump critica a la revista Time por su foto en la portada: “Es la peor de todos los tiempos”

La revista Time presentó a Donald Trump en su última portada, y al mandatario no le gustó la imagen. En una publicación en Truth Social, Trump arremetió contra la revista, calificando a la foto como “la peor de todos los tiempos”.

Argentina consigue su boleto a la final del Mundial Sub-20

La albiceleste le ganó a Colombia 1 a 0 con gol de Silvetti y el domingo jugará la final del Mundial Sub-20 ante Marruecos.

La próxima actualización de ChatGPT permitirá contenido erótico para usuarios adultos verificados

Según Sam Altman, director de OpenAI, una próxima versión del popular chatbot ChatGPT flexibilizará las restricciones existentes para permitir más contenidos, entre ellos contenido erótico para usuarios adultos verificados.

US$ 15.000 millones

Fiscales de EE.UU. incautaron US$ 15.000 millones en criptomonedas de un esquema de inversión conocido como “matanza de cerdos” que, según alegan, surgió de campos de trabajo forzado en Camboya.

“Él (Donald Trump) ha entendido que Venezuela está en el corazón de América. Maduro ha convertido nuestro país en una amenaza real para la seguridad nacional de Estados Unidos y del hemisferio”.

—Lo dijo la líder opositora venezolana María Corina Machado durante una entrevista en el programa de Christiane Amanpour, de CNN, días después de ganar el Premio Nobel de la Paz.

Con goma de pegar y maicena: así hicieron un trasplante de ala a una mariposa monarca que volvió a volar

Rescatistas del Sweetbriar Nature Center en Smithtown, Nueva York, realizaron un trasplante de ala a una mariposa monarca herida. El procedimiento de cinco minutos, que utilizó herramientas básicas y fue completamente inofensivo, le permite a la mariposa unirse a su vital migración de 4.500 km hacia México. Estas son las imágenes.

🧠 La respuesta del quiz es: D. Los huesos de la mano del Paranthropus boisei llevan a los investigadores a creer que estos primeros humanos podrían haber sido capaces de utilizar herramientas de piedra.

