Trump dice que se reunirá con Putin en Budapest para discutir la guerra en Ucrania

Por Samantha Waldenberg, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo el jueves en redes sociales que se reuniría con el presidente de Rusia Vladimir Putin en Budapest, aunque no especificó cuándo podría tener lugar esa reunión.

“Acabo de concluir mi conversación telefónica con el presidente Vladimir Putin, de Rusia, y fue muy productiva”, dijo Trump en Truth Social.

“El presidente Putin y yo nos reuniremos luego en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ‘ingloriosa’ entre Rusia y Ucrania. El presidente Zelensky y yo nos reuniremos mañana, en la Oficina Oval, donde discutiremos mi conversación con el presidente Putin, y mucho más. Creo que se lograron grandes avances con la conversación telefónica de hoy”, añadió el presidente.

Presionada para obtener más información después de la conclusión de la llamada, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la administración proporcionaría “más detalles tan pronto como podamos”.

“Esta llamada acaba de ocurrir literalmente, así que les proporcionaremos más detalles tan pronto como podamos”, dijo Leavitt a los periodistas.

