Corredor lucha contra un oso en un bosque japonés: “De un mordisco mi brazo quedó destrozado”

Billy Halloran conoce bien los bosques de Myoko, Japón: suele pasear, correr e incluso participó en una ultramaratón por su agreste naturaleza. Pero hace dos semanas terminó corriendo por su vida en el mismo bosque, tras ser atacado por un oso.

Halloran estaba corriendo de forma rutinaria a principios de octubre cuando vio algo que nunca antes había visto: dos osos negros asiáticos.

Inmediatamente supo que estaba en problemas. Los ataques de osos han ido en aumento en todo Japón: hubo más de 100 personas heridas en lo que va de año y al menos siete muertas, la cifra más alta desde que se comenzaron a registrar en 2006. Un ataque mortal reciente tuvo lugar a pocos kilómetros de su casa.

Ahora estaba solo en el sendero, a kilómetros de donde había aparcado el coche, pensando en cómo escapar de los dos osos que lo observaban desde unos arbustos a menos de 30 metros.

Cuando intentó retroceder lentamente, un oso empezó a acercarse, dijo el hombre de 32 años, originario de Auckland, Nueva Zelandia. “Era más o menos de mi tamaño, era un adulto, pesaba al menos 60 o 70 kilos (entre 132 y 154 libras)”, dijo.

Halloran decidió no correr, temiendo que lo persiguiera y le saltara encima por detrás. Así que, en lugar de eso, intentó ahuyentarlo gritando. “Vi que iba a abalanzarse sobre mí, y lo hizo”.

Levantó el brazo frente a la cara, “y me agarró del brazo, y me tiró al suelo”, dijo Halloran.

“De un mordisco, mi brazo quedó destrozado.”

El oso atacó su pierna, dejándole arañazos, y luego retrocedió. Impulsado por la adrenalina, Halloran logró levantarse y luego se enfrentó brevemente al oso, antes de que este desapareciera entre los arbustos.

Aterrorizado por la posibilidad de que volviera, Halloran llamó a su esposa para que lo recogiera. Con el brazo roto y la pierna gravemente herida, logró correr un kilómetro para encontrarse con ella y esperar una ambulancia.

Habló con CNN desde el hospital donde se ha estado recuperando durante las últimas dos semanas, tras tres cirugías, incluyendo un injerto de cadera para cubrir un trozo de hueso que le habían arrancado y la inserción de placas metálicas en el brazo.

Aún le espera un largo camino de recuperación, incluyendo rehabilitación física. Tras su último ultramaratón, esperaba entrenar para más carreras —y aún planea hacerlo—, pero sabe que no será lo mismo que antes.

Un desafío mayor podría ser enfrentar el trauma persistente del ataque, que comparó con “cómo se siente alguien atacado por un tiburón al intentar volver a surfear”.

Pero está decidido a volver a correr en el bosque, y agradece a la comunidad local de corredores que lo han apoyado durante su recuperación. Y se siente afortunado, dijo, porque “ha habido muchos ataques, y algunas personas no han tenido tanta suerte”.

En los últimos meses, otros incidentes con osos han incluido osos que arrasaron un supermercado, merodearon afuera de un vivero y mutilaron gravemente a un hombre mientras limpiaba una bañera al aire libre.

Los expertos afirman que los osos se aventuran cada vez más fuera de sus hábitats tradicionales y se adentran en zonas urbanas en busca de alimento debido a que el cambio climático está interfiriendo con la floración y la polinización de algunas de sus fuentes tradicionales de alimento.

En respuesta a este aumento mortífero, el gobierno japonés anunció el viernes que tomará medidas más estrictas para controlar la población de osos.

Muchos residentes toman precauciones, como llevar campanas o poner música a todo volumen para ahuyentar a los osos. Para la próxima vez, Halloran comentó que podría considerar llevar espray antiosos.

“Simplemente soy un poco más cauteloso con lo que voy a hacer”, dijo. Pero, bromeó, el invierno está a punto de llegar, y una vez que se recupere, está deseando “hacer snowboard, recuperar un poco la salud mental y volver a conectar con la naturaleza”.

