¿Por qué el Gobierno de Trump libera a presuntos “narcoterroristas”?

Análisis de Aaron Blake

Un error jugó un papel importante en desmoronar los esfuerzos legalmente dudosos del Gobierno de Trump para ignorar el debido proceso y enviar migrantes indocumentados a una brutal prisión en El Salvador. Específicamente: la deportación errónea de Kilmar Abrego García.

¿Podría estar ocurriendo ahora lo mismo con otro esfuerzo legalmente dudoso y altamente punitivo de Trump en América Latina?

La semana pasada supimos que uno de los ataques más recientes del Gobierno de Trump contra un presunto submarino transportador de drogas en el Caribe no logró matar a dos de las personas a bordo.

La situación ha puesto ahora el foco sobre las lagunas en las justificaciones de la administración para los ataques, que ya eran sospechosas. Pero el dilema en este momento sobre qué hacer con los sobrevivientes ha cristalizado ese hecho e inyectado nueva urgencia a esta coyuntura.

Incluso algunos republicanos han cuestionado la legalidad de los ataques, y los acontecimientos de la semana pasada podrían dificultar aún más dejar el tema atrás, como los críticos republicanos de Trump han tendido a hacer.

Para recapitular: la administración, según informó CNN, se apresuró a decidir qué hacer con los dos sobrevivientes antes de liberarlos a sus respectivos países de origen: Colombia y Ecuador.

Algunos han apostado que esto demuestra que estos dos hombres podrían haber sido inocentes; la administración, después de todo, no ha presentado pruebas públicas de sus afirmaciones de que sus objetivos son “narcoterroristas”. Y algunas personas en los países latinoamericanos relevantes, incluyendo a las familias de las víctimas y al presidente de Colombia Gustavo Petro, han puesto en duda las afirmaciones generales del Gobierno de Trump sobre los objetivos. Petro, por ejemplo, ha dicho que un colombiano muerto en un ataque anterior era un “pescador” sin “vínculos con el narcotráfico”.

Pero incluso si estos sobrevivientes hicieron lo que afirma el Gobierno, la decisión de liberarlos debilita las afirmaciones de la administración sobre el conflicto en el Caribe. Liberarlos es muy difícil de conciliar con el argumento de que el gobierno de EE.UU. está en guerra con personas que harían daño inminente a los estadounidenses.

En pocas palabras: si estas personas son tan peligrosas y están involucradas en lo que supuestamente es una guerra contra Estados Unidos, ¿cómo es posible que sean liberadas?

Trump afirmó este fin de semana que “al menos 25.000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino llegara a tierra”. (Trump no ha presentado pruebas de esa afirmación, y los señalamientos de la administración sobre estos temas suelen ser hiperbólicos). Si estos hombres estaban involucrados en un intento de asesinato masivo de estadounidenses, ¿cómo es posible que EE.UU.

deje la responsabilidad de hacerlos rendir cuentas a otros países?

“Lo suficientemente peligrosos como para intentar matarlos con fuerza militar, pero no lo suficientemente peligrosos como para detenerlos y procesarlos por métodos legales…”, resumió Jack Goldsmith, profesor de derecho de la Universidad de Harvard, quien dirigió la Oficina de Asesoría Legal de la administración de George W. Bush.

No conocemos todos los detalles de la justificación legal que utiliza el Gobierno, porque no la hará pública. Pero sí sabemos que está reclamando efectivamente poderes de guerra para atacar las presuntas embarcaciones de drogas, a pesar de la falta de una guerra declarada por el Congreso.

El beneficio de liberar a estos hombres en vez de detenerlos parece estar en el proceso legal.

A pesar de la preocupación generalizada sobre la posible ilegalidad de los ataques, hasta la fecha no parece haber habido una base legal para impugnarlos en los tribunales. Eso podría haber cambiado si los hombres hubieran sido detenidos.

Si Estados Unidos intentara juzgar a los sobrevivientes en un tribunal civil estadounidense, la administración tendría que probar que participaron en las actividades de las que se les acusa. Eso significaría que la administración tendría que aportar realmente las pruebas que se ha negado a hacer públicas.

Como informó The Washington Post en un extenso análisis de la situación el lunes, muchos expertos son escépticos respecto a las afirmaciones del gobierno de que estas embarcaciones están traficando fentanilo que podría matar a estadounidenses. El área donde se ejecutan los ataques no se utiliza normalmente para ese propósito, informó The Post, y las drogas incautadas allí no suelen tener como destino Estados Unidos.

El gobierno también podría haber retenido a los sobrevivientes como detenidos de guerra en la base de Guantánamo en Cuba. Pero en ese caso, los defensores legales podrían impugnar la legalidad de sus detenciones invocando el derecho de habeas corpus.

Eso habría obligado a los tribunales a finalmente enfrentar si realmente se trata de la guerra que el Gobierno de Trump afirma que es.

El Gobierno parece haber decidido que simplemente no quiere lidiar con esos dolores de cabeza legales — por la razón que sea.

Pero eso, en sí mismo, es extraordinario. Parecería que, para evitar un proceso legal, el gobierno decidió dejar el castigo de los presuntos aspirantes a asesinos en masa de estadounidenses en manos de otros países. El presidente de Colombia, en particular, no parece estar alineado con Trump en estos temas.

El tema aún no ha sido un punto de énfasis importante para el Congreso. Las razones de esto parecen ser variadas. El Congreso está absorbido por el cierre del gobierno. Es posible que los legisladores no quieran parecer que están defendiendo a presuntos narcotraficantes — así como los demócratas eran cautelosos de parecer que defendían a inmigrantes indocumentados durante el caso Abrego. Y algunos senadores que podrían tener dudas sobre los ataques podrían estar dejando la decisión al secretario de Estado Marco Rubio, un excolega a quien confirmaron por 99-0 en enero y que ha liderado la ofensiva en el Caribe.

Pero las preocupaciones han ido creciendo lentamente. Dos senadores republicanos votaron para detener los ataques a los barcos a principios de este mes. Un grupo bipartidista está considerando forzar otra votación.

El senador republicano Todd Young de Indiana dijo recientemente que estaba “sumamente preocupado por la legalidad de los recientes ataques en el Caribe y la trayectoria de las operaciones militares sin la aprobación o el debate del Congreso y el apoyo del pueblo estadounidense”.

El Congreso, controlado por los republicanos, básicamente tiene que ser arrastrado a la acción para frenar a Trump en estos días. Pero los acontecimientos de la semana pasada pueden hacer que las acciones del gobierno sean más difíciles de ignorar.

