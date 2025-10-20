Una gran caída global afecta a Amazon, Fortnite y Snapchat, entre otros servicios
Por CNN, Olesya Dmitracova y Charlotte Reck
Varios servicios en línea, incluidos Venmo, Snapchat, Fortnite, Facebook, Prime Video y la unidad de computación en la nube de Amazon, Amazon Web Services, sufrieron cortes el lunes temprano, según Downdetector.com , que rastrea las interrupciones de Internet.
AWS también informó el problema, diciendo en su página de estado: “Podemos confirmar mayores tasas de error y latencias para múltiples servicios de AWS en la región US-EAST-1”.
En su página de estado, Amazon Web Services (AWS) ha publicado una actualización y promete más información a medida que la reciban.
La declaración, publicada a la 1.26 am ET, dice:
Podemos confirmar tasas de error significativas en las solicitudes realizadas al punto de conexión de DynamoDB en la región US-EAST-1. Este problema también afecta a otros servicios de AWS en la región US-EAST-1.
Durante este tiempo, es posible que los clientes no puedan crear ni actualizar casos de soporte. Los ingenieros se pusieron en contacto de inmediato y están trabajando activamente para mitigar el problema y comprender plenamente la causa raíz.
Noticia en desarrollo
