Virginia Giuffre pensó que podría “morir como esclava sexual” a manos de Epstein y su círculo, revelan sus memorias póstumas

Virginia Giuffre temía morir como esclava sexual a manos de Jeffrey Epstein y su círculo, escribió la destacada acusadora en sus memorias póstumas.

“Durante los años que pasé con ellos, me prestaron a muchísimas personas adineradas y poderosas. Me utilizaban y humillaban constantemente, y en algunos casos, me estrangulaban, golpeaban y dejaban ensangrentada”, escribió Giuffre sobre Epstein y su red de tráfico sexual, según la BBC, que obtuvo un ejemplar anticipado del libro que se publicará el martes. “Creía que moriría como esclava sexual”.

Seis meses después de su suicidio en Australia, las memorias de Giuffre, “Nobody’s Girl”, contienen desgarradores detalles del abuso que denunció haber sufrido en su adolescencia y de los años que pasó intentando obtener justicia para ella y sus compañeras víctimas.

Las memorias intensificarán un escándalo transatlántico sobre la proximidad de los ricos y poderosos a Epstein, quien se ha adueñado de la política británica y durante meses ha sacudido al Congreso estadounidense. Su publicación intensificará el escrutinio público sobre el príncipe Andrés, el miembro de la realeza británica caído en desgracia, acusado por Giuffre de agredirla sexualmente durante su adolescencia. Andrés, hermano del rey Carlos, niega vehementemente las acusaciones en su contra.

Ante la creciente indignación pública por su relación con Epstein, Andrés anunció la semana pasada que había renunciado a sus títulos reales y que ya no sería conocido como duque de York, declarando: “He decidido, como siempre, priorizar el deber hacia mi familia y mi país”. Sin embargo, conservará el título de “príncipe”, dado que es hijo de la difunta reina Isabel II.

Si bien el Palacio de Buckingham esperaba que la decisión de Andrés marcara el fin de un escándalo que ha afectado a la familia real durante años, las últimas revelaciones en las memorias de Giuffre probablemente agravarán la desgracia del príncipe.

Entre ellas se encuentra la afirmación de Giuffre de que el “equipo” de Andrés intentó contratar a “trolls” en línea para perjudicarla en la época en que ella presentó una demanda civil contra el príncipe en Nueva York, según la agencia de noticias británica PA Media. Giuffre alegó que, tras haber sido víctima de trata de personas por parte de Epstein, la obligaron a mantener relaciones sexuales con Andrés en tres ocasiones, incluso cuando tenía 17 años.

Andrés, quien afirmó no haberla conocido nunca, supuestamente pagó millones para resolver el caso civil en 2022. Al escribir sobre dicho acuerdo, Giuffre declaró: “Después de poner en duda mi credibilidad durante tanto tiempo —el equipo del príncipe Andrés llegó incluso a intentar contratar a trolls de internet para acosarme—, el duque de York también me debía una disculpa sincera”.

La acusación de que Andrés intentó contratar trolls surge después de que el periódico británico Mail on Sunday informara que, en 2011, Andrés le pidió a un agente de policía asignado como guardaespaldas que investigara información sucia sobre Giuffre. La Policía Metropolitana de Londres afirmó estar investigando el informe.

Otro informe perjudicial reveló que Andrés mantuvo su amistad con Epstein dos meses después de haber insistido en haberla roto. En una desastrosa entrevista con la BBC en 2019, en la que el intento de Andrés de limpiar su nombre fracasó estrepitosamente, el príncipe insistió en haber roto su amistad con Epstein durante un paseo por el Central Park de Nueva York en diciembre de 2010.

Correos electrónicos recientemente descubiertos contradicen esa afirmación. El Mail on Sunday informó que, en febrero de 2011, un día después de que la prensa británica publicara una imagen del príncipe abrazando a la adolescente Giuffre, Andrés le escribió a Epstein: “Parece que estamos juntos en esto y tendremos que superarlo. Si no, manténganse en contacto y pronto volveremos a jugar”.

